賴昔嗆陳亭妃妹妳姊也會當市長　教訓話被挖出

中評社台北1月18日電／“立法院”15日舉行賴清德彈劾案公聽會，政大副教授彭錦鵬痛批賴是“違憲”慣犯，不積極提名大法官，堪稱“不進市議會2.0版”。粉專挖出過去台南市議會質詢影片，時任市長賴清德嗆議員陳怡珍，說她姊姊陳亭妃也會當市長，對局處長要有基本尊重，引發討論。



據《中時新聞網》報導，粉專“刺綠酸水”16日PO出一段影片，過去賴清德當台南市長時，同黨市議員陳怡珍質詢市府祕書長時，引起賴清德出言教訓，要她注意問政風格，甚至扯到陳亭妃，場面一度尷尬。



只見賴清德當場嗆陳怡珍：“妳阿姊（將來）也會作市長啦！所以妳對局處長要有基本的尊重！”他還說，“陳議員，妳是新科的議員，妳有很好的條件，所以我希望妳在做基層服務，也要注意一下妳本身的那個...”賴話沒講完就把頭一甩，似氣憤難消，翻白眼落座。陳怡珍則回應“是他不尊重我，我不會這樣子！謝謝市長，謝謝市長！”、“所以我用心服務啊！理性問政，用心打拚，得不到市長的支持，我很難過啊？”



刺綠酸水直呼，“這個市長好傲慢，好大的官威啊！當市長不尊重議員，現在不尊重“國會”？” 網友表示“傲慢無禮，自尊為皇；哪裡有把人民福祉放在心上？”、“還不是台南人寵出來的”、“當初就覺得當市長了不起，別人都不能質詢了，官官相護，一起腐爛”、“一臉傲慢”、“現在的台灣就是當時台南市的2.0版”。