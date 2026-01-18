【
特朗普為奪格陵蘭而加征關稅 丹麥：感到驚訝
http://www.CRNTT.com
2026-01-18 11:59:08
中評社香港1月18日電／丹麥外交大臣拉斯穆森17日在一份聲明中表示，他對美國總統特朗普當天稍早時候宣布對支持格陵蘭島的歐洲國家徵收懲罰性關稅感到“驚訝”。
新華社報導，拉斯穆森說：“我們正就此事與歐盟委員會及其他合作夥伴保持密切聯繫。”
