台南之戰　媒體人建議謝龍介學韓國瑜搶年輕票

中評社台北1月18日電／2026年台南市長選戰，將由國民黨“立委”謝龍介對決民進黨“立委”陳亭妃。針對台南之戰，資深媒體人陳鳳馨建議，謝龍介選票要從年輕開發到老，如果在20歲到25歲的年輕人部分，謝龍介的民調能夠超越陳亭妃，他就會從年輕攻到年紀大的人，像韓國瑜那一次選戰就是如此。



《中時新聞網》報導，針對謝龍介對決陳亭妃，謝龍介17日在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，謝龍介需要從年輕開發到老，他必須要有一個全新的面貌。年輕人支持任何一個候選人，跟年紀一點關係都沒有，而是跟你有沒有展現出讓年輕人耳目一新。謝龍介提出不發展太陽能，這些都已經司空見慣，千萬不要小看，陳亭妃會跟進，在這件事情上，她會跟“行政院”不同調。



陳鳳馨接著表示，謝龍介必須要有一個嶄新的面貌，讓大家說，選民進黨幾十年了，台南有變嗎？謝龍介會讓台南變成什麼樣子，這種在網路上行銷謝龍介，是非常重要的。如果在20歲到25歲的年輕人部分，謝龍介的民調能夠超越陳亭妃，他就會從年輕攻到年紀大的人。這在過去幾次選舉當中，韓國瑜那一次是、陳水扁2000年也是，我們會看到從年輕攻到40、50、60歲，甚至更高的長輩。



陳鳳馨認為，謝龍介有一個很好的利基點，在網路上面很有創意，常常是民眾黨支持者，發揮各自的創意，謝龍介要多接受他們的意見，聽他們的話。她覺得，謝龍介可以讓年輕人充分發揮，他配合就好。