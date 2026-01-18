美為奪島加關稅　歐洲議會議員：擱置歐美貿協

中評社香港1月18日電／多名歐洲議會議員17日說，鋻於美方對格陵蘭島的威脅，去年7月歐美達成的貿易協議將無法獲得通過。他們同時呼籲使用反脅迫工具回應美國加徵關稅。



美國總統特朗普17日在社交媒體上宣佈，將從2月1日起對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭的輸美商品加徵10%關稅，並宣稱加徵關稅的稅率將從6月1日起提高至25%，直到相關方就美國“全面、徹底購買格陵蘭島”達成協議。



在此前達成的歐美貿易協議中，歐盟需取消對美國產工業品的關稅並為美海產品和農產品提供優惠市場準入，以換取美國對大多數歐盟輸美商品徵收15%的關稅。《政治報·歐洲版》網站17日報導，有消息證實，歐洲議會不會推進對該協議的批准程序，這將令歐美貿易戰前景充滿不確定性。



新華社報導，歐洲議會最大黨團歐洲人民黨主席曼弗雷德·韋伯在一份聲明中說，歐美之間不斷加劇的緊張局勢意味著歐洲議會不會支持該協議。鋻於美方對格陵蘭島的威脅，該黨現階段無法批准該協議，對美國相關產品的零關稅措施必須暫停執行。



復興歐洲黨團主席瓦萊麗·阿耶說，美國政府的舉動“不可接受”，“現在應從依賴轉向採取威懾措施”。她在社交媒體上建議歐盟明確考慮啟動歐盟反脅迫工具，說“該工具正是為應對這種經濟脅迫而設計的”。復興歐洲黨團負責協調貿易事務的議員卡琳·卡爾斯博羅說，歐美貿易協議在議會內無法獲得足夠支持，若美方脅迫持續，不能排除採取報復性關稅或使用反脅迫工具的可能。



社會民主黨黨團負責貿易事務的副主席、歐洲議會國際貿易委員會副主席凱瑟琳·範布倫普特也呼籲動用反脅迫工具。她認為，美國利用關稅和經濟威脅強行推行非法領土主張的行為“令人發指”，這種情況下批准歐美貿易協議“並非務實，而是愚蠢”。社會民主黨黨團成員、歐洲議會國際貿易委員會主席貝恩德·朗格表示，“我們起草反脅迫措施法案時所設想的情況正在發生……我呼籲歐盟委員會立即啟動相關程序並展開調查。