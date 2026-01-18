美載人繞月飛行任務進入關鍵準備階段

中評社香港1月18日電／美國航天局17日將執行“阿耳忒彌斯2號”載人繞月飛行任務的火箭和飛船運至佛羅里達州肯尼迪航天中心的發射台，標誌著“阿耳忒彌斯2號”進入關鍵準備階段。



美國航天局局長艾薩克曼當天在社交媒體上發文說，這是美國50多年來首次將執行載人繞月任務的火箭和飛船運送至發射台。在發射前仍有大量工作需要完成，美國航天局將開展測試，確保飛行器能夠將4名宇航員送往太空並保障他們安全返回地球。



新華社報導，按美國航天局公佈的計劃，“阿耳忒彌斯2號”任務將不早於2月6日實施，這項任務用到的“獵戶座”飛船和新一代登月火箭“太空發射系統”均是首次執行載人任務。



據美國航天局介紹，火箭將於1月底開展加注推進劑綜合演練，模擬從燃料加注到發射倒計時等關鍵環節，也就是除點火發射之外的主要發射流程。執行此次任務的4名宇航員分別是美國航天局宇航員裡德·懷斯曼、維克托·格洛弗和克里斯蒂娜·科克，以及加拿大航天局宇航員傑裡米·漢森。他們將搭乘

“獵戶座”飛船進行為期約10天的繞月飛行，測試相關係統和硬件。



美國於2019年宣佈“阿耳忒彌斯”登月計劃，並於2022年11月完成“阿耳忒彌斯1號”無人繞月飛行測試任務。根據規劃，在“阿耳忒彌斯2號”載人繞月飛行任務完成後，美國航天局將推進實施“阿耳忒彌斯3號”載人登月任務。