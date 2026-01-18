歐盟和歐洲多國譴責特朗普加關稅脅迫“奪島”

中評社香港1月18日電／美國總統特朗普17日宣佈向反對美國得到格陵蘭島的歐洲國家加徵關稅。歐盟和歐洲多國對此予以譴責，指責美國以關稅作為政治武器脅迫歐洲支持其“奪島”圖謀。



歐洲理事會主席科斯塔與歐盟委員會主席馮德萊恩17日發表聯合聲明，表示美國宣佈的加徵關稅措施將削弱歐美關係，並可能導致“危險的惡性循環”。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，美國此舉可能導致歐美雙方經濟受損。



法國總統馬克龍在社交媒體發文說，美國加徵關稅的威脅“不可接受”，歐洲將團結應對，“任何恐嚇或威脅都無法動搖我們”。英國首相斯塔默當天發表聲明說，美國這一做法“完全錯誤”，英方將就此與美國政府直接交涉。



新華社報導，瑞典首相克里斯特鬆在社交媒體上發文反對美國加徵關稅，“我們絕不允許自己被勒索”。挪威首相斯特勒表示，美方的此類威脅“不可接受”，並重申將繼續支持丹麥。芬蘭總統斯圖布則敦促美國通過對話而非單方面施壓來解決分歧。



克羅地亞總統米拉諾維奇說，美國所謂的“安全理由”與格陵蘭島的國際法律地位毫無關係，“沒有任何‘安全理由’可以凌駕於格陵蘭島人民的權利之上”。



丹麥外交大臣拉斯穆森對美方對相關國家加徵關稅感到“驚訝”，他還說，“我們正就此事與歐盟委員會及其他合作夥伴保持密切聯繫”。



歐洲議會國際貿易委員會主席貝恩德·朗格在社交媒體上發文說，美方此舉是將關稅作為“政治武器”，歐盟應立即啟動反脅迫工具相關程序作為“明確回應”。歐洲議會最大黨團歐洲人民黨主席曼弗雷德·韋伯表示，鋻於美國的威脅，無法批准歐盟與美國的貿易協議。



德國政府發言人斯特凡·科內柳斯強調，德方正與歐洲夥伴協調可能採取的應對措施。德國經濟研究所所長馬塞爾·弗拉茨舍爾認為，歐洲以往對美國一再退讓妥協的錯誤做法正在“反噬”歐洲。



丹麥國際問題研究所高級研究員拉斯穆斯·辛丁·森諾高警告說，美國對歐洲國家加徵關稅“最終可能導致美國與歐盟間爆發貿易戰”，並使通過外交途徑解決問題變得更加困難。



荷蘭綠黨-工黨聯盟領導人耶塞·克拉韋爾表示，美方的挑釁和訛詐再次證明，歐洲必須同美國劃清界限，一味地順從和奉承是行不通的。



葡萄牙軍事專家拉斐爾·馬丁斯認為，美方此舉“已經構成一次公開且明確的挑釁”。葡萄牙歷史學家魯伊·洛裡多指出，美方此舉既無視國際秩序，

也無視歷史常識，企圖以“19世紀的強權政治方式”解決主權問題，結果往往是加劇對抗。



塞爾維亞歐洲運動國際關係論壇副主席布蘭卡·拉蒂諾維奇直言，美國將主權領土視為可交易的“房地產”，這無異於撼動國際法的立身之本。