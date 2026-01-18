特朗普要奪島　美國會議員：75%美國人反對

中評社香港1月18日電／極力想取得丹麥自治領地格陵蘭的美國總統特朗普17日宣布，2月起對8個歐洲國家的商品加徵10%進口關稅，6月起再增至25%，直到達成收購格陵蘭島協議為止。在此同時，在丹麥訪問的美國跨黨派國會議員代表團領袖表示，多數美國人不希望取得格陵蘭，跟特朗普大唱反調。



華盛頓郵報報導，由包括美國眾議院與參議院資深成員組成的跨黨派國會代表團前往哥本哈根，向丹麥與格陵蘭的領導人，以及日益焦慮的當地民眾保證，多數美國人並不支持特朗普總統併吞或購買格陵蘭的計劃，更不支持對北約（NATO）盟友動用軍事行動。



據《中時新聞網》援引報導，阿拉斯加州共和黨參議員穆考斯基在丹麥首都對記者表示：“你們現在聽到的是行政部門的聲音”，“但國會也有其角色”。



在美國國會山莊，民主黨人以及部分共和黨人對特朗普政府不斷升高對格陵蘭的威脅感到憤怒，稱那些言辭毫無意義，且可能侵蝕北約同盟。部分議員已起草法案，旨在阻止對該丹麥自治領土動武。美國議員16日在哥本哈根與丹麥國會議員會面，試圖“降溫”。



德拉瓦州民主黨參議員庫恩斯表示，他們清楚表達，特朗普的立場在美國國內正遭到挑戰。穆考斯基說：“必須強調的是，當你詢問美國人民是否認為美國取得格陵蘭是個好主意時，約75%的絕大多數會說這不是好主意。”她表示：“格陵蘭應被視為我們的盟友，而不是一項資產。”



美國議員代表團此行會晤了丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭總理尼爾森、丹麥外交大臣拉斯穆森以及丹麥國防大臣波爾森。



北卡羅來納州共和黨參議員提里斯日前在美參議院發言時表示，他“受夠了愚蠢”，敦促特朗普開除那些推動接管格陵蘭的顧問。他也前往了哥本哈根。參議院國防撥款小組委員會主席、肯塔基州共和黨參議員麥康奈近日警告，此舉可能會“為了對美國進入北極沒有實質改變的結果，焚毀與忠誠盟友好不容易建立的信任”。