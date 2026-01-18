“人造太陽”照進現實還有多遠？

中評社北京1月18日電／新華社報導，記者從2026核聚變能科技與產業大會瞭解到，可控核聚變正處於從實驗室走向工程化、商業化的關鍵階段，聚變能發展面臨從“科學”到“能源”的歷史轉折，有望在2030年前後看到“核聚變點亮的第一盞燈”。



可控核聚變就是模擬太陽的核聚變反應，在地球上造出安全、可控的“太陽”，或將為我們提供一種近乎無限、清潔且安全的“終極能源”。



“聚變商業化的核心，在於要找到兼具可行性與經濟性的技術路徑。”大會上，多位專家達成這一共識。



目前，中國聚變領域形成了“國家隊引領、民企補位、多元協同”的獨特格局。



以中國科學院合肥物質科學研究院的“東方超環”（EAST）和位於成都的中核集團“中國環流三號”為代表的先進托卡馬克裝置，構成科學前沿探索的“主力軍”。



正在建設中的國家重大科技基礎設施——聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施，致力於聚變關鍵技術研發與驗證，為工程化落地提供核心支撐；合肥緊湊型聚變能實驗裝置（BEST）作為下一代“人造太陽”的工程驗證平台，力爭在2030年實現發電演示。



與此同時，中國民營企業正成為聚變領域探索多元化技術路線的生力軍。



星環聚能致力於用球形托卡馬克和“多衝程”創新方案挑戰聚變工程驗證；星能玄光瞄準AI數據中心等特定場景供電需求；新奧集團正致力於推動更安全、更清潔的聚變燃料研究……

