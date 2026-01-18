解析美國“斬殺線”的成因鏈

中評社北京1月18日電／“斬殺線”是電子遊戲用語，常指角色血量跌至可被一擊出局的臨界值。當下，這一概念成為描摹美國民眾財務脆弱性的隱喻：一場疾病或一筆意外賬單，極易成為財務崩塌的致命一擊，使其墜入債務違約、甚至流離失所的深淵。



新華社報導，“斬殺線”的形成絕非偶然，是美國經濟基本面失衡與貧富極化加劇、普通家庭財務脆弱、政府資源錯配和社會治理失效等因素交織的結果。經濟數據的“增長幻象”與日常生活中的民生實困劇烈撞擊，映射出美國經濟社會體系的深層病灶。



雙重絞殺：基本面失衡與貧富極化加劇



在美國，處於“斬殺線”邊緣的民眾不在少數。根據美國匹茲堡國民商業銀行公司發佈的2025年財務健康報告，約67%的美國人屬於“月光族”；與此同時，美國銀率網公司一項調查顯示，59%的受訪者說他們無力支付高額意外開支。



儘管美國近來公佈的經濟增長數據超出市場預期，但“斬殺線”的隱憂將經濟基本面的積弊暴露無遺：對大多數美國普通民眾而言，家庭生活成本上升，工資增長跑不贏通脹，實際購買力下降，中低收入群體逐漸失去財務緩衝的空間。



美國勞工部1月13日發佈數據顯示，2025年12月美國消費者價格指數（CPI）同比上漲2.7%。美國有線電視新聞網（CNN）近期刊文報導，根據美國銀行統計，過去一年，美國中等收入家庭的工資漲幅僅為2.3%，低收入家庭的工資漲幅僅為1.4%。



加薪幅度減小和通脹反彈正加劇美國民眾的生活成本。美國羅申美會計師事務所首席經濟學家喬·布魯蘇埃拉斯表示：“工資增長（乏力）正逐漸演變成一場（民眾的）持續支付能力危機。”



工資增長放緩凸顯美國就業市場疲軟。2025年以來，美國已有三個月份（6月、8月和10月）出現非農業部門新增就業崗位減少或大幅減少的狀況。

