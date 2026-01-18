涉向朝鮮放飛無人機人員均在尹錫悅總統府任職

中評社北京1月18日電／央視新聞報導，當地時間18日，兩名涉嫌向朝鮮方向放飛無人機的民間人員均被確認曾在尹錫悅政府時期的總統府任職，引發韓國各界高度關注。



據瞭解，負責調查“向朝鮮放飛無人機事件”的軍警聯合調查工作組本月16日曾對涉嫌製造涉案無人機的一名30多歲的男性嫌疑人進行了傳喚調查，該男子曾在尹錫悅政府時期在總統府發言人辦公室擔任新聞監測人員。這名男子去年11月曾因在京畿道驪州一帶放飛未申報無人機，涉嫌違反《航空保安法》被移送檢方，其放飛的機型與朝方公布的無人機相同。當時，警方認可了這名男子宣稱的“對研究室自制無人機進行實驗”的解釋，認定他不存在“對敵嫌疑”。



另一名自稱“對朝鮮放飛了無人機”的30多歲男性目前就讀於首爾一所知名私立大學的新聞研究生院，也曾有在龍山總統府工作的經歷，兩人還曾在相近時期共事。有關調查發現，這兩人都曾在首爾某私立大學就讀，在校期間二人曾共同參加模型飛機競賽、汽車主題發明大賽並獲獎。2024年，兩人還獲得學校支持共同創辦了一家無人機製造企業。



自稱“放飛無人機”的人員宣稱，放飛無人機的目的是監測臨近禮成江一帶鈾工廠的放射線及重金屬污染程度。



目前，特別調查組正重點調查兩名涉案人員是否存在事前共謀關係，並對其作案動機及具體經過展開深入調查。