白宮經濟顧問：調查鮑威爾“不會有啥結果”

中評社北京1月18日電／新華社援引英國《衛報》日前報導，美國白宮國家經濟委員會主任凱文·哈西特表示，他預期司法部對美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾的刑事調查“不會有實質性結果”，因為他相信鮑威爾先前就美聯儲辦公樓翻新項目所作證詞屬實。



哈西特16日上午在接受福克斯商業新聞電視台採訪時說，他希望美聯儲在向國會作證時能“更加透明”。“政府各個角落，美聯儲、白宮、所有機構都有責任向美國人民保持透明，”哈西特說，“如果我是美聯儲主席，我會堅持透明度，我可能會馬上回答這些問題。”



他還說：“但歸根結底，我預期——傑伊（鮑威爾的昵稱）是個好人——我預期這件事沒什麼，成本超支應該像他說的那樣與石棉處理等問題有關。但我確實希望美聯儲當初能更透明一些。”



據美國媒體先前報導，美聯儲辦公樓翻新項目2017年獲批，2022年啟動翻新工程，預算從最初19億美元增至近25億美元。美國總統特朗普稱這一工程實際耗資達31億美元，並指控項目存在豪華裝修等問題。美聯儲否認相關指控，稱額外支出主要源於勞動力和材料成本上漲，以及清除原建築所用的石棉材料等。



自2025年初重返白宮以來，特朗普一直敦促美聯儲大幅降息，希望借此提振經濟並降低政府債務成本。因不滿美聯儲未能積極配合，特朗普多次要求鮑威爾辭職。鮑威爾的任期將於今年5月結束。



鮑威爾11日晚些時候在美聯儲網站發表聲明說，美國司法部已於9日向美聯儲送達傳票，威脅就他2025年6月在參議院銀行委員會作證一事提起刑事訴訟。調查主要聚焦於美聯儲辦公樓翻新項目的成本超支問題，檢方懷疑鮑威爾在作證時“撒謊”。此舉遭到包括多名共和黨議員在內的各方批評，認為是試圖損害美聯儲獨立性。



此前據美國媒體預測，哈西特是鮑威爾的熱門接班人選之一。但特朗普16日上午晚些時候在白宮講話時暗示，他更傾向於讓哈西特留任現職，而非提名他出任下一任美聯儲主席。



特朗普作出上述表態後，美國預測平台“卡爾希”網站和波利市場預測網站均顯示，美聯儲前理事凱文·沃什獲美聯儲下任主席提名的可能性從略高於40%的水平顯著升至60%左右，而哈西特獲得提名的概率從35%左右降至約15%。