北京市民排長隊風雪中送別“棋聖”聶衛平

中評社北京1月18日電／1月18日上午，“棋聖”聶衛平先生的遺體送別儀式在八寶山殯儀館東禮堂舉行。來自體育界等全國各界的同仁摯友，以及眾多自發前來的棋迷，冒雪肅立，送別這位將一生獻給中國圍棋事業的傳奇巨匠。



北京日報報導，世界冠軍、中國圍棋協會副主席古力九段昨晚專程從重慶來到北京，送恩師最後一程。古力說：“中國圍棋有今天，都得益於聶老師一直以來的奉獻和付出。今天來了這麼多的愛好者，大家都懷著對聶老師深刻緬懷的心。希望我們能繼續傳承聶老師的精神力量，把圍棋事業做好。”



古力於1997年10月正式拜聶衛平為師。古力曾說，在聶衛平的指導下，自己的大局觀有了很大進步。“沒有聶老的指點，就沒有我後來的‘八冠王’。”



韓國圍棋名宿曹薰鉉專程來到八寶山送別老友聶衛平。他說：“去年3月在新加坡比賽時我們還見過，回國後聽說他病倒了，後來聽說他好起來了，我感覺很欣慰。但前幾天突然聽到噩耗，作為四五十年的朋友，這對我衝擊很大，很悲傷。本來非常希望他早日康復，能下更久的棋，但是很遺憾，他先走了，未來我們在天堂見面，還能夠一起對弈。”



原中國棋院院長、中國圍棋協會名譽主席華以剛告別親密戰友：“我和衛平相識於1962的北京，算起來已經經過了64年。這種64年的戰友情，是超乎尋常的。”



華以剛透露，日本棋手武宮正樹已到達北京，日本超一流棋手級的小林光一也在網上發表了感情真摯的文章。“日本、韓國方面的反應非常真摯，雖然在意料之中，也在意料之外。”華以剛說。