柯文哲酸藍營：很多人為“救阿北”才投反罷免

中評社台北1月18日電／民眾黨創黨主席柯文哲今日到北市參加民眾黨舉辦的“松信夥伴見面會”，替台北市小雞們輔選，並表達若候選人有需要支援，自己就會配合幫忙輔選。柯文哲也談及在看守所的故事，認為要不是大罷免32比0，不然自己還在裡面，並覺得很多人是為了把他救出來才去投票，因此“國民黨不要太高估自己的實力了”。



據《中時新聞網》報導，民眾黨18日下午舉辦“2026松信夥伴見面會”，包括柯文哲、黨主席黃國昌、台北市議員張志豪及林珍羽，還有有意挑戰市議員選舉的許甫、吳怡萱皆到現場。被問到此次北市不推市長候選人，會不會擔心現有議員席次受影響？柯文哲表示，這次已經是保守提名，六個選區每區只提名一個，所以集中力量輔選，“應該他們個人再努力一點，他們就會上了”。



媒體追問，民眾黨是否未推台北市長選舉人選？柯文哲表達這題要給黃國昌回答戰略規劃。黃國昌提及，這牽涉到國民黨彼此間的合作，等到共同政見提出以後，兩黨會針對2026有共同理想、願景跟目標簽政黨協議。



柯文哲於致詞時也提到在看守所的故事，笑稱有一名管理員看見他就喊“阿北加油”，講完沒多久就開始哭，讓他心裡想說“我需要被人家安慰，結果現在還要安慰你”。



柯文哲透露，該管理員於726大罷免時，每30分鐘就跟他講一次進度，“我不想聽都不行！”不過自己最後還是活著回來。此外，柯也認為，要不是大罷免32比0，不然自己現在還在裡面，“謝謝那天有去投票的人，我相信很多人都是為了把阿北救出來才去投票，我的意思是說，國民黨不要太高估自己的實力了”。