柯文哲酸蔣萬安營養午餐免費：為了騙選票

中評社台北1月18日電／台北市長蔣萬安任內推“生生喝鮮奶”設籍北市2至12歲學齡兒童可於每週領1瓶鮮奶，以及日前喊出“營養午餐全部免費”等政策。但前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲今（18日）批評，營養午餐免費完全免費，基本上就是民粹政治，若說“為了鼓勵生小孩”等理由，“我也知道你在騙選票，不過還可以接受”，但自己堅決反對“一週喝一次鮮奶”政策，因為這可能導致小孩吃飯時間亂掉，但“騙選票非常有用”。



據《中時新聞網》報導，民眾黨18日下午舉辦“2026松信夥伴見面會”，與會者包括柯文哲、黨主席黃國昌、台北市議員張志豪及林珍羽，以及有意挑戰市議員選舉的許甫、吳怡萱等人。面對蔣萬安拋出營養午餐免費的政策，林珍羽表示，倘若蔣萬安願意推動，自己當然樂觀其成，但要考慮的是能否有好食材、完全沒農藥，這才是家長第一優先在乎的事情。



柯文哲認為，營養午餐完全免費卻沒有排富，變成所有人通通都免費，但這違反社會福利偏向弱勢，除非講“是為了應付少子化才有的福利措施”，這種理由才可以接受。



柯文哲說，一般政策要推出時得考慮2件事，第一“誰是受害者”，第二“誰是受益者”，此案顯然沒明顯受害者，且每個人都是受益者，但此時已將社會重新分配機制取消，唯一目的就只是政策引導；但從實務上來看，全台營養午餐若完全免費，通常品質都會變差，因為如果完全不用錢，大家也不會很珍惜，且監督力道也會變弱。



柯文哲強調，結論是營養午餐完全免費，基本上就是個民粹政治，倘若說是“為了鼓勵那些人生小孩”、“讓他生小孩負擔比較低”等理由，“好啦！我也知道你在騙選票，不過還可以接受。”



話鋒一轉，柯文哲也談及，自己堅決反對的是每週喝鮮奶，過去國民黨台北市議員闕枚莎一直和他提此事，但自己都說“我是醫生，你沒辦法說服我”，因為給小孩子10點喝一杯鮮奶，中午12點就吃不太下飯，反而導致亂掉，“一週喝一次也很奇怪，（但）這騙選票非常有用，民粹政治，我也知道，可是沒有實際上的意義。所以政策就是，你也知道那個在騙選票，可是⋯好啦！好啦！要騙就去騙”。