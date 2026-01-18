加拿大商界人士積極評價加中經貿磋商成果

中評社香港1月18日電／加拿大商界人士17日積極評價加中雙方經貿磋商成果，認為加中關係健康穩定發展將為兩國企業帶來廣闊發展機遇，互利共贏的加中經貿關係將令雙方都從合作中受益。



加拿大總理卡尼近期應邀對中國進行正式訪問。訪問期間，雙方就深化經貿合作達成廣泛共識，簽署了《中國—加拿大經貿合作路線圖》，形成了關於處理雙邊經貿問題的初步聯合安排。



不少加拿大汽車經銷商認為，加拿大對中國電動汽車對加出口有關措施作出積極調整是“一場勝利”，令加拿大消費者能夠以更實惠的價格買到優質中國電動汽車。



新華社報導，多倫多汽車經銷商納扎爾·諾沃爾斯基說，他去過世界各地的車展，中國電動汽車的質量“令人震撼”，消費者擁有更多選擇將有助降低電動汽車價格。一家由電動汽車車主和愛好者組成的加拿大非營利組織表示，中國電動汽車將為市場和消費者帶來更多選擇和可負擔性。



加拿大木業協會認為，加中兩國對清潔能源、綠色產品等新領域合作作出全面規劃，雙方圍繞預制化建造應用及產業鏈協同升級等重點方向深化交流，將為加中木結構企業搭建起資源對接與創新協作的平台。該協會表示，將持續聯動雙方優質資源，推動合作成果落地，與中國木結構行業夥伴攜手探索低碳建築新路徑。



加拿大中部馬尼托巴省油菜籽種植者協會官員沃倫·埃利斯歡迎雙方就調整油菜籽反傾銷措施等達成初步共識，認為新的安排將深化加中相關產業合作。“這將有助於為我們（貢獻更多）現金流，”他說，“希望我們繼續做更多工作，嘗試進一步開放。”