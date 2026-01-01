張亞中：“美國附庸論”已在台灣成形

張亞中（中評社資料圖） 中評社台北1月19日電（作者 張亞中）近來，一個自稱要“重新定位台灣未來路線”的政治團體“台美黨”高調成立，打著“台美全面交流”“台美安全共同體”的旗號，實質上卻是在為一條早已反覆驗證其風險、卻仍不肯面對現實的道路塗脂抹粉。這是舊附庸心態的重新包裝，是急於向美國輸誠的政治投降。



“台美黨”的核心論述之一，是將台灣一切“外交”與安全困境，簡化並歸咎於“中華民國憲政架構”，聲稱只要拋棄這段歷史脈絡、切斷自身制度根源，全面擁抱美國，台灣便能突破國際困局。這樣的說法，不僅在“憲政”法理上站不住腳，在現實國際政治中更顯得天真而危險。國際社會從來不是靠改名換姓、表忠輸誠就能換得尊重，更不可能因自我矮化而獲得真正的安全保障。



這種論述，本質上正是“台灣成為美國第51州”的換湯不換藥，是一種精神上的附庸主義與奴僕哲學：以“美國為主體、台灣為附庸”，將“國家”安全寄託於美國善意，並將“附庸”合理化為唯一生存策略。



真正殘酷的現實是：美國從來不是任何國家的“守護者”，而是一個高度理性、精於計算的國家利益行為者。當台灣仍具備半導體、科技實力與地緣戰略關鍵性時，美國願意表達“支持”；但當這些關鍵價值被逐步榨乾、被系統性移轉，美國所關心的，只會是自身風險是否已被排除。屆時，台灣還剩下什麼？



同一個思維脈絡，賴清德所領導的民進黨政府，也正實際走在與“美國附庸論”高度重疊的道路上。賴清德政府日前以“關稅談判成功”自我宣傳，卻刻意隱匿一個令人警醒的事實：台灣為此付出了高達五千億美元、約新台幣十五兆元的投資承諾，並且配套將半導體供應鏈與產業園區整體移往美國。這是一場結構性的資源轉移，不是互惠合作，而是單向讓渡。

