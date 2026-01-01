劉宗夏：民進黨那依附者的姿態被美國人點破

中評社台北1月19日電（作者 劉宗夏）台灣民進黨政府長期的戰略很清楚，那就是依靠美國對抗中國大陸，他們因為自己的意識形態，硬要否定台灣跟大陸的歷史淵源跟連結，而且明明自己也深受中華文化影響，硬要切割，把自己搞得跟四不像一樣，可能不少外國人內心深處都看不起。



兩岸明明可以溝通，民進黨病態的堅持台灣跟中國大陸毫無瓜葛，脫離兩岸“憲法”的一中框架，給自己找麻煩，把台灣人捲進完全沒有必要的兩岸對抗衝突，想拉著美日跟大陸抗衡才有安全感，視美國如天朝上國一般，其支持者喜歡吹噓美帝的強大，心態健康的人都反帝國主義，他們在心裡卻是跪下迎接。



民進黨政府對美國的依賴越大，美國對台灣越是予取予求，逼迫台積電高階製程往美國轉移，整條供應鏈移往美國，使得長期資金人才外流；指導“國防”預算大幅增加，台灣成為美國軍火商的支票本，台灣出口美國賺的錢，也要照美國的意思吐出來。



有趣的是，川普政府佔了便宜不但不低調作態，反而還大聲吹噓！根本不在乎台灣的感受，美國商務部長盧特尼克說：目標就是將台灣整個半導體供應鏈的40%移往美國，而且總投資額5000億也只是頭期款，台灣如果不配合關稅就會加到100%！



民進黨政府相當重視台美關係，而且長期藉此大內宣，傳達只有民進黨台美關係經營得最好，但是從美國政府對台灣的態度來看，根本就把你當成依附者，只能仰望乞憐美國的恩惠，就像盧特尼克講的，川普是保護台灣的關鍵，他們必須讓我們的總統開心。



美國人是連演都不演，也不在乎講這麼直白會讓台灣沒有面子，民進黨長期對美過度的依賴以及討好，看起來是反效果，人必須自重，別人才會尊重你。民進黨應該要思考為什麼美國對台灣是這種輕蔑的態度？已經佔了便宜面子也不給你。

