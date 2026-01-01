快評：台灣的“美國附庸論”特徵與危害警示

中評社快評／台灣孫文學校總校長張亞中教授所警示的“美國附庸論”在台灣政壇的成形，其核心特徵清晰而危險：安全上完全依附美國，將“國家”存續寄望于美國善意；經濟上單方面讓渡核心利益，以巨額投資與產業轉移（如半導體供應鏈外移）換取政治表態；心態上自我矮化，將不平等條約美化為“民主代價”，甚至出現“讓美國總統開心”的奴性邏輯。



這種附庸論的危害觸目驚心：一是經濟掏空與主權侵蝕：承諾投資美國5000億美元（近台灣5年總預算），遠超日韓負擔比例，半導體“護國神山”被系統性轉移，無異於自斷命脈。盧特尼克直言此為“頭期款”，暴露交易本質。



二是安全幻覺與戰略綁架：將安全完全寄託於美國“保護”，迫使台灣成為美國地緣博弈的棋子。美國政客公開將台灣定位為“高風險區”，卻要求台灣不斷“納貢”，形成“血牛式”循環——特朗普之後，必有後來者索取更多。



三是尊嚴喪失與歷史重演：民進黨當局將不平等條約包裝為“全壘打”，其心態與張亞中所批判的“奴僕哲學”如出一轍。這與歷史上石敬瑭割地求安、日本殖民時期的資源掠奪何其相似，皆是犧牲長遠根本利益換取短暫政治苟安。



更令人警惕的是，這種附庸心態已非邊緣言論，而是被權力核心制度化、政黨化。



當美國官員以“需要讓我們的總統開心”定義台美關係，當核心產業被當作“投名狀”奉上，台灣社會必須高度警醒：依附換不來安全，妥協贏不到尊重。真正的出路，在於堅守自身利益、維護產業根基、尋求兩岸和平，而非在“附庸的陷阱”中沉淪，淪為地緣政治博弈的犧牲品。

