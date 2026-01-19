歐洲多國批評美加徵關稅　或採取反制措施

特朗普（資料圖片） 中評社香港1月19日電／美國總統特朗普17日宣佈向反對美國得到格陵蘭島的歐洲國家加徵關稅。歐洲多國對此予以批評，並表示可能採取反制措施。



據法國媒體18日報導，法國總統馬克龍當天表示，若特朗普威脅加徵關稅的計劃付諸實施，他將持續與歐洲各國領導人溝通協調，並要求歐盟啟動反脅迫工具。報導還說，反脅迫工具的啟動需經歐盟成員國以“合格多數”表決通過，其措施包括凍結相關方面進入歐洲市場的準入資格，以及阻止部分投資活動等。



德國電視二台報導，德國副總理兼財政部長拉爾斯·克林拜爾18日表示，德國絕不應被當前局勢所脅迫，歐洲國家必須作出明確回應。他表示，“這逾越了底線”，相關國家目前正就如何應對美方威脅進行協調。



新華社報導，荷蘭外交大臣戴維·範韋爾18日在荷蘭公共廣播公司一檔訪談節目中說，美國為得到格陵蘭島而向歐洲國家加徵關稅是“不正當”的“勒索”行為。荷蘭將在歐盟框架內推動美國在2月1日撤銷加徵關稅的決定。若不能成功，歐盟不排除採取反制措施。



丹麥媒體18日報導，歐洲8個國家當天發表聯合聲明指出，威脅加徵關稅破壞跨大西洋關係，並有可能導致危險的惡性循環。丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典和英國共同簽署了這份聲明。



挪威首相斯特勒在接受挪威廣播公司採訪時說：“我們應該非常謹慎，避免貿易戰失控。我認為沒有人會從中受益。”