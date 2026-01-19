歐盟或以930億歐元關稅反制特朗普奪島威脅

中評社香港1月19日電／據英國《金融時報》18日報導，歐盟多國正考慮對價值930億歐元的美國輸歐商品加徵關稅，或者限制美國企業進入歐盟市場，以反制美國總統特朗普為得到格陵蘭島而對歐洲8國加徵關稅。



報導說，這份關稅清單去年就已擬定，但為了避免歐美之間全面貿易戰而暫緩執行，暫緩有效期截止於2月6日。18日，歐盟27個成員國常駐歐盟總部代表開會討論是否重新啟動這份清單，也討論了是否啟用反脅迫工具。



新華社援引報導，一些參與反制準備的官員說，制定上述措施，目的是為歐洲領導人在即將於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會期間與特朗普會晤時提供談判籌碼。



這些官員說，歐洲方面希望等到2月1日，看美國是否會真的加徵關稅，再決定是否實施反制。歐洲希望通過先展示反制威脅，在美國國內形成跨黨派壓力，促使特朗普收回加稅決定。



一名不願公開姓名的歐洲國家外交官說，特朗普“用的是純粹的黑手黨式手段”，但歐盟希望在公開層面呼籲冷靜，給特朗普一個“下台階”的機會。



另一名歐洲官員說：“現在的局勢已經不再允許妥協，因為我們不可能把格陵蘭島交出去。理智的美國人也知道，他（特朗普）剛剛打開了潘多拉的盒子。”



特朗普17日在社交媒體上發文，宣佈美國將從2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭的輸美商品加徵10%關稅；加徵關稅的稅率將從6月1日起提高至25%，直到相關方就美國“全面、徹底購買格陵蘭島”達成協議。