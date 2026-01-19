丹麥：歐美能否解決當前分歧事關北約未來

中評社香港1月19日電／正在挪威訪問的丹麥外交大臣拉斯穆森18日在奧斯陸表示，美國為得到格陵蘭島而對歐洲國家加徵關稅，致使當前局勢“非常矛盾”。歐美之間這一分歧能否解決，事關國際秩序，也事關北約的未來。



拉斯穆森當天在與挪威外交大臣艾德舉行的聯合記者會上說，歐洲多國向格陵蘭島派兵進行“北極耐力”演習，本意是強調丹麥及其歐洲盟友嚴肅對待北極安全，這一舉措卻引發美國宣佈加徵關稅，局勢演變得“非常矛盾”。



新華社報導，拉斯穆森表示，丹麥方面本月14日在美國華盛頓與美副總統萬斯等高級官員會談後，認為對話“具有建設性”，希望在此基礎上繼續推進，讓美國總統特朗普放棄要得到格陵蘭島的想法。但美方最新表態“令人困擾”。



拉斯穆森說，他相信歐洲對丹麥的支持不會動搖，即便關稅戰可能讓其他歐盟國家付出高昂代價。



艾德在記者會上重申挪威對丹麥和格陵蘭島的支持，並將特朗普加徵關稅稱為“威脅”，強調挪威不會屈從於壓力。



近日，挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭宣佈向丹麥自治領地格陵蘭島派兵，參加由丹麥在該島發起的“北極耐力”軍事演習。特朗普17日宣佈對上述歐洲8國加徵關稅，直到相關方就美國“全面、徹底購買格陵蘭島”達成協議。