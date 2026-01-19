香港建黃金中央清算系統　擬年內試運

特區政府正加緊推動在港建立黃金中央結算系統。（大公報） 中評社香港1月19日電／香港財政司司長陳茂波昨晚啟程前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。他於最新網誌提到，在年會期間將全力推廣香港在國家“十五五”規劃下迎來的新機遇，其中國際黃金貿易中心便是要加快發展的例子。他透露，在下周舉行的第19屆亞洲金融論壇，將與上海黃金交易所簽署合作備忘錄，屆時將公布加強黃金中央清算系統建設的最新計劃，為未來與內地市場互聯互通做好準備。



大公報報導，面對國際形勢風雲變幻，陳茂波表示，香港在“一國兩制”下，“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色和功能，特別是在急劇轉變的國際經貿環境中，更顯突出。在持續鞏固提升傳統優勢產業的效率和競爭力的同時，更要為其注入新的發展內涵。



邀上海黃金交易所參與



陳茂波透露，在特區政府和業界的共同努力推動下，香港黃金現貨交易市場明顯更趨活躍，截至去年11月，香港黃金交易所九九金平均日均成交額按年大增超過兩倍，達29億元。然而，目前本港黃金場外現貨交易，均需買賣雙方自行清算，存在明顯的不便。他表示，特區政府正加緊推動建立黃金中央結算系統，作為重要的金融基建，以提升香港黃金交易及實物交割的可靠性及效率，降低交易成本，以及增加其流動性，目標在今年內展開試運，並邀請上海黃金交易所參與。



陳茂波指出，無論國際地緣政治格局如何轉變，香港始終保持自由開放的政策，匯聚力量發揮所長，以實在的舉措優化傳統優勢產業的發展。他表示，特區政府正進行《財政預算案》的公眾諮詢，在考慮不同建議時，須審視外圍宏觀政治和經濟環境、本地經濟轉型進程中的挑戰、社會的短中長期發展需要，以及管控公共開支增長的需要等因素，作綜合平衡的考慮。