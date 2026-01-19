中國外貿強韌　機器人出口勁增

中評社香港1月19日電／中國外貿表現強韌，去年全年以美元計價的出口增長5.5%，表現優於全球，高技術產品、新三樣產品（電動車、光伏產品及鋰電池）出口呈現雙位增長。同時，中國人形機器人產業壯大發展，其中工業機器人出口增長強勁，成為外貿出口新增長點。



大公報報導，面對美國貿易保護主義威脅，國際貿易受到衝擊，近年呈現低速增長，世界貿易組織（WTO）估計去年全年貨物貿易量增幅衹有2.4%。不過，中國外貿抗逆力強，出口競爭力不斷提升，去年便交出一份不俗外貿成績單。在2025年，以美元計價的中國進出口總額為6.35萬億美元，按年增長3.2%，這較世界貿易組織預測的2.4%，高出0.8個百分點，繼續保持全球第一大貨運貿易地位，其中出口在去年全年同比增長5.5%，對比韓國3.8%的出口增幅，亦高出1.7個百分點。至於進口方面，中國去年與2024年相較持平。在出口大於進口之下，中國去年全球年貿易順差近1.2萬億美元，創出紀錄新高，外貿向好對整體經濟起著穩定作用。



對美出口依賴持續下降



由於美國霸凌行為變本加厲，例如近日便向特定半導體加徵25%關稅，甚至威脅對美國奪取格陵蘭的八個歐洲國家加徵關稅，繼續動輒以關稅作經貿武器，今年國際貿易將面臨更大挑戰，但相信中國外貿保持強韌，繼續有優於全球表現，一方面是成功開拓多元新市場，近年出口往東盟、歐盟、南美洲及非洲等市場持續增長，同時降低對美國市場的依賴，美國市場在中國出口總額佔比由2024年逾14%降至2025年的11.1%，今年佔比有可能跌破10%；另一方面，是中國出口結構持續優化，出口產品轉向高附加值方面發展，推動外貿增長，提升整體出口競爭力。



出口轉向高附加值產品



事實上，中國去年高技術產品、“新三樣”產品（電動車、光伏產品及鋰電池）出口同比增長13.2%、27.1%，遠比整體出口增幅為高，其中高技術產品拉動整體出口增長2.4個百分點，可見中國出口產品技術含量增，競爭優勢持續擴大。據報美國福特汽車與比亞迪商討，向其海外生產線供應混合動力車電池，從中可知道中國在電動車電池技術領先，有利在全球開拓更大市場。其實，中國堪稱汽車強國，中國早在2023年已持續成為全球第一大汽車出口國，而到了2025年，據報中國汽車在全球銷量更首次超越日本，位居世界第一。

