香港今年現樓按揭　料挑戰3年新高

市場料今年現樓按揭宗數上試7萬宗，挑戰近3年新高。（大公報） 中評社香港1月19日電／大公報報導，據經絡按揭轉介營運總監張顥曦分析，息口回落，有助改善本港營商環境，推動經濟進一步復甦。發展商推盤態度亦趨積極，樓市交投將逐步回穩。展望今年，根據市況及息口走勢，筆者作出三大預測。



上半年拆息料2至3厘



首先，上半年香港銀行同業拆息（HIBOR，簡稱拆息）預計徘徊於2厘至3厘，實際按息維持3.25厘水平。目前美國就業走弱風險大於通脹上升風險，料美國聯儲局上半年或再一次預防性減息；下半年美國息口走勢，則視乎新一任美聯儲主席的新政策而定。



香港方面，2024年至2025年減息周期，本港銀行減息5次合共0.875厘，最優惠利率（P）回復至加息周期前的水平，理論上港P已沒有下調空間。HIBOR方面，預計本港一個月HIBOR上半年反覆徘徊2厘至3厘水平，普遍新造按揭的實際息率將維持3.25厘水平。HIBOR走勢將取決於美國息口及資金流向，若再有資金流入香港，HIBOR有機會反覆挑戰2厘以下水平，屆時H按業主或有機會以低於封頂息率供樓。



其次，交投回穩，預計現樓按揭挑戰3年新高，樓花按揭挑戰6年新高。根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2025年全年現樓按揭宗數錄得6.4261萬宗，按年增加1.3761萬宗（27.2%）；全年樓花按揭宗數則為6576宗，按年大增2390宗（57.1%），創近5年的年度新高。現時按息處於合理水平，樓價亦顯著回穩，如經濟進一步復甦，將有助增加用家及投資者信心，加快入市步伐，交投將逐步回穩，料今年全年現樓按揭宗數有望上試7萬宗，挑戰近3年新高



樓花按揭料創六年新高



一手繼續主導本港樓宇市場，而受惠特區政府放寬多項樓花按揭措施，去年逾半首次推售的樓花新盤中，七成以上買家選用即供付款方法，選用即供付款的佔比將穩步上揚，料今年全年樓花按揭宗數有望上試7000宗水平，挑戰近6年新高。



再次，銀行對住宅按揭取態趨積極，預計新取用住宅按揭挑戰3年新高。根據金管局數據顯示，2025年首11個月新取用按揭貸款額及宗數為1979.79億元及4.3475萬宗，按年增加353.39億元（21.7%）及7113宗（19.6%）。



特區政府樓按放寬政策及人才計劃的效果逐漸浮現，料住宅市場將“價量齊升”，銀行對住宅按揭的取態亦愈趨積極，將繼續推出不同種類的按揭計劃，以及相關優惠吸引優質客戶。筆者預計今年新取用住宅按揭數字平穩向上，全年金額及宗數可上試約2330億元及5萬宗水平，挑戰近3年新高。