富權：陳亭妃出線　謝龍介更難打

中評社香港1月19日電／澳門新華澳報17日發表富權文章“塞翁失馬”：陳亭妃比林俊憲更難打。以下為文章內容。



民進黨台南市長初選，由“非賴系”並受到“賴系”打壓的陳亭妃勝出，被視為賴清德在其“本命區”影響力下滑的重要標誌。然而，就民進黨而言，卻是“塞翁失馬”，卻是將能繼續延續民進黨在台南市的執政權，進一步鞏固民進黨這個“大票倉”。這是因為，對於中國國民黨擬提名的台南市長參選人謝龍介來說，陳亭妃比林俊憲更難打，陳亭妃的出線，已經基本上確定國民黨要在台南市“翻盤”無望。



在民進黨台南市長初選的過程中，有不少人感到，雖然陳亭妃的民調一直高於林俊憲，但從賴清德到民進黨高層，從民進黨當地基層組織到民進黨在地“立委”，都幾乎“齊輯輯”地站在林俊憲的一邊，倘“德意志”果然“發威”，林俊憲可能會勝出。倘此，謝龍介就有機會“翻盤”，結束民進黨在台南市的長期執政歷史。



實際上，台南市雖然是陳水扁的家鄉，曾經有過當地選民“寧願肚子扁扁，也要票投阿扁”之說。在台南縣市二零一零年合併後，歷屆首長選舉皆由民進黨拿下。因而被戲稱為民進黨隨便拿出一個西瓜參選，都可以當選。這也正是陳亭妃非要參選不可的重要原因。



但不過，在二零二二年的“九合一”選舉中，情勢發生了微妙的變化。本來佔有“現任”優勢的黃偉哲，與國民黨提名的謝龍介對拼，卻竟然首次拿不到過半票數，只得百分之四十八點八的得票率及四十三萬三千六百八十四票，慘勝謝龍介四萬五千九百五十三票（三十八萬七千七百三十一票，得票率為百分之四十三點六三）。這是台南縣市合併後，國民黨得票率和得票數最高的一次。



正因為如此，國民黨中央看到了奪下台南市的希望，因而在“二零二四”大選中，將謝龍介排在“不分區立委”第十一位的“安全名單”內，就是要讓他在“立法院”內奮力征戰，積累更多的養望，然後在二零二六年“捲土重來”參選台南市長。



國民黨中央當時看到了可能會奪下台南市的希望，還有一個更重要的因素，就是陳亭妃與林俊憲之爭，或將能讓謝龍介“漁翁得利”。實際上，作為“老台南市長”的賴清德，是一早就鋪排林俊憲參選台北市長的。這不單止因為在台南市選出的“立委”林俊憲，是“南流”的重要成員，還因為在二零一九年的民進黨黨內初選中，當賴清德不顧民進黨“現任者優先”的慣例，要挑戰蔡英文，因而導致兩人殺得“見骨見血”時，整個中常會幾乎都是偏幫蔡英文，衹有林俊憲一位中常委是為賴清德“兩肋插刀”。因而恩怨分明的賴清德，必然要對有意參選台南市長的林俊憲“報恩”。



正因為如此，也早已佈局參選台南市長，並也已兩次參加過民進黨台北市長初選的陳亭妃，擔心賴清德會設法作對林俊憲有利的出選方式，甚至是“沒收”初選，直接“徵召”林俊憲，因而在去年七月的民進黨“全代會”中的中執委和中常委選舉中，不顧“正國會”已有人選規劃，寧願被“正國會”開除，在沒有任何派系的支持下，也要參加中常委選舉，並順利當選，為的就是要在中常會中防止賴清德“奧步”。果然，賴清德在中常會中有陳亭妃“一婦當關”下，對於台南市長的參選人選，放棄了“徵召”林俊憲的計劃，而是“如妃所願”，確定以民調勝出。

