新華澳報：台美貿易談判結果多面觀

中評社香港1月19日電／澳門新華澳報19日發表富權文章：台美貿易談判結果多面觀。以下為文章內容。



歷經九個月磋商，台灣當局與美國的貿易談判於二零二五年一月十五日（美東時間）結束並達成共識，雙方簽署投資合作備忘錄，核心為“關稅優惠換巨額投資”的不對等協定，引發台灣地區社會強烈爭議及北京嚴正反對。



該協議的核心內容是，在美方給予台灣當局的關稅待遇方面，美國將對台灣地區商品適用的“對等關稅”稅率從百分之二十調降至百分之十五，且不疊加最惠國稅率（MFN），與日本、韓國、歐盟享受同等待遇，為美國主要逆差地區中的最低水準。同時，台灣地區取得半導體及衍生品、汽車零元件、木材等產品的“232條款”關稅最優惠待遇，美方承諾未來若對相關產品加征關稅，將給予台灣地區最優條件，其中半導體業者對美投資達一定配額可免稅，配額外仍享最惠稅率，赴美設廠所需原物料、設備等可豁免相關關稅。此外，台灣地區輸美學名藥獲免征進口稅，汽車零部件、木材等產業關稅上限鎖定百分之十五。



台灣當局付出的交換代價是，作為關稅優惠的交換，台灣地區需向美國投入總計五千億美元資金，分為兩類：一是半導體與科技企業新增直接投資二千五百億美元，用於在美國興建擴充先進半導體、AI、能源等領域產能，其中台積電需在亞利桑那州追加建設四座晶圓廠，疊加此前承諾的六座晶圓廠及二座先進封裝設施，進一步擴大在美產能佈局；二是台當局提供二千五百億美元信用保證，支援金融機構為赴美觀業者提供授信額度，覆蓋半導體及ICT供應鏈等領域。美方明確表示，此五千億美元是“把半導體帶回美國”的頭期款，目標在特朗普任內將台灣地區百分之四十的半導體供應鏈轉移至美國，對不在美建廠的台灣晶片公司可能施加百分之百關稅懲罰。



其他合作安排還有，美方認同“台灣模式”的供應鏈合作方式，協助台灣業者在美國打造產業聚落；雙方確立“全球AI供應鏈戰略夥伴關係”，建立雙向投資機制，美方鼓勵企業投資台灣“五大信賴產業”（半導體、AI、國防科技等），美相關金融機構將提供融資支援。涉及關稅細節、非關稅壁壘、勞動權益等內容的正式貿易協定，因仍在法律檢視中，將另擇期簽署並提交台灣地區“立法院”審議。



島內輿論普遍認為，關稅僅降五個百分點，代價卻極其高昂，美國實質上是以“關稅威脅”逼迫台灣當局交出核心產業與資本。擔憂台灣地區半導體產業空心化，上下游供應鏈全面外移，長期損害台灣科技主權與就業。中國國民黨痛批為“割地賠款式不平等條約”，指控民進黨“喪事喜辦”，用五千億美元“跪舔美國”，掏空台灣經濟命脈。



實際上，這項“五千億美元換百分之十五關稅”的協議，表面是貿易安排，實則是美國推動“去台化、在地化”戰略的一部分。對台灣而言，短期或獲關稅減讓，但長期恐面臨核心技術與資本外流、產業空心化風險、經濟自主性削弱、國際空間進一步被工具化等風險，而美國則以極低成本，成功誘導全球最關鍵的半導體產能向本土轉移，鞏固其科技霸權。

