環時：“雙重標準”正在反噬歐洲

歐洲在面對霸權脅迫時出現戰略“軟骨病”。 中評社香港1月19日電／環球時報19日發表社評：“雙重標準”正在反噬歐洲。社評說，一出魔幻現實主義戲碼正在歐洲大陸上演。歐盟視中國為“對手”，中資企業勤懇參與基礎設施建設、賦能歐洲發展未來，換來的是“強制剝離”的冷箭；同時，歐盟奉美國為“盟友”，美方對歐洲格陵蘭島發出領土威脅、關稅訛詐，得到的是“忍氣吞聲”的縱容。這不僅是“雙重標準”的濫用，更暴露出歐洲在面對霸權脅迫時的戰略“軟骨病”。



社評說，歐盟被泛安全化的認知偏差蒙蔽雙眼，用政治操弄損害了正常的雙邊經貿合作。據報導，布魯塞爾方面計劃強制要求成員國在關鍵基礎設施中逐步淘汰中國製造的設備，範圍涵蓋電信網絡、太陽能系統乃至安檢掃描儀。近年來這種做法屢見不鮮，既缺乏確鑿的技術法理依據，更公然違背科學常識與市場規律。例如西班牙此前與華為簽訂錄音存儲設備合同，儘管馬德里強調該合同的合法性，且不包含“任何安全風險”，但美國和歐盟卻堅稱“確實存在重大問題”。這種將經貿合作泛安全化的荒謬行徑，不僅是對中國企業正當權益的剝奪，更是對歐洲自身法治精神與契約精神的嚴重損害。



從2020年的“5G網絡安全工具箱”到如今試圖將“自願性限制”升級為強制性法律，歐盟的政策軌跡清晰勾勒出布魯塞爾在美國壓力下步步收緊的路徑。然而肆意干預市場的行為不僅沒有獲得所謂“安全”，反而因違背經濟規律被迫支付巨大成本。不少電信運營商警告，直接禁止中國供應商將對消費者價格產生影響。數據顯示，在歐盟安裝的太陽能電池板中，超過90%產自中國。布魯塞爾強行剝離這些高性價比、技術領先的供應鏈，不僅意味著天價的替換成本，更將直接拖累歐洲的綠色轉型進程和數字化升級速度，導致在未來的全球競爭中自廢武功。歐洲政策制定者們所謂的“去風險”已經異化為“去發展”，為了迎合大洋彼岸盟友的政治偏執，不僅犧牲本國民眾享受先進技術的權利，也拖累了自身的現代化進程。



社評說，歐洲處處唯美國馬首是瞻，甚至不惜犧牲自身利益，換來的不是美國的尊重與回報，而是變本加厲的輕視與盤剝。美國以加征關稅為籌碼，公然要求“購買”丹麥領土格陵蘭島，這種將盟友國土主權視為“房地產交易”對象的行為，是赤裸裸的霸權式侵略與羞辱。然而，面對這種對主權尊嚴的踐踏，歐洲的反應卻軟弱得令人咋舌。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯甚至聲稱“中俄是盟友破裂的獲利者”，這種論調卑微且極度危險。

