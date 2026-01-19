西班牙高鐵脫軌　已造成至少39人死亡

中評社北京1月19日電／新華社援引西班牙媒體19日報導，西班牙科爾多瓦省阿達穆斯鎮發生的兩列高速列車脫軌相撞事故已造成至少39人死亡，另有30多人重傷、數十人輕傷。



西班牙交通大臣奧斯卡·普恩特說，事故路段軌道更換不久，這起事故“極為蹊蹺”。



18日19時40分左右，一列由伊爾約公司運營、從南部城市馬拉加開往首都馬德里的高速列車在途經科爾多瓦省阿達穆斯鎮附近時，最後三節車廂脫軌進入相鄰軌道，與另一列相向行駛的高速列車相撞，導致後者脫軌。被撞列車由西班牙國家鐵路公司運營，從馬德里開往西南部韋爾瓦省。兩趟列車上共有484名乘客。



普恩特19日凌晨接受媒體採訪時說，現場情況“非常嚴重”，事故發生在一段“直道”，出事的伊爾約公司的列車“幾乎全新”，事故路段的鐵軌剛于去年5月更換過，這起事故“極為蹊蹺”。



當地媒體報導說，被撞的西班牙國家鐵路公司列車司機也在遇難者之列。



西班牙首相桑切斯因這起事故取消當天原定行程。他在社交媒體上發文說，這對整個國家來說是“深切悲痛之夜”。他向遇難者親屬致以深切慰問，同時表示所有應急部門都在通力協作。



科爾多瓦省所屬的安達盧西亞自治區主席胡安馬·莫雷諾宣佈，自治區政府已向該地區提供緊急救援服務和支持，“盡一切可能提供幫助”。



西班牙鐵路基礎設施管理局18日晚說，事故導致往返馬德里和安達盧西亞自治區科爾多瓦、塞維利亞、馬拉加、韋爾瓦等地的高速列車暫停運營。