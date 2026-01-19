1月19日在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟二十號飛船發動機制動的模擬畫面。新華社 中評社北京1月19日電／神舟二十號飛船19日安全順利返回東風著陸場，至此，中國空間站太空應急行動主要任務圓滿完成。



新華社報導，當日9時34分，神舟二十號飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。經現場檢查確認，飛船返回艙外觀總體正常，艙內下行物品狀態良好，神舟二十號飛船返回任務取得圓滿成功。



據中國載人航天工程辦公室介紹，神舟二十號飛船于2025年4月24日從酒泉衛星發射中心發射升空並與空間站成功對接，11月初因疑似遭空間微小碎片撞擊推遲返回，並留軌開展相關試驗。2026年1月19日0時23分，飛船撤離空間站，以無人狀態返回。飛船在軌時間達到270天，驗證了飛船在軌停靠9個月的能力。



為降低神舟二十號飛船返回風險，2025年12月9日，神舟二十一號航天員乘組利用出艙活動機會，在艙外使用高清相機對神舟二十號飛船返回艙舷窗進行了近距離拍攝，進一步確認了返回艙舷窗裂紋的狀態。此外，前期結合神舟二十二號飛船應急發射，加緊研製並上行了舷窗裂紋處置裝置，由航天員在神舟二十號飛船艙內進行安裝，有效提高了飛船在返回過程中的防熱和密封能力。



據介紹，發現神舟二十號飛船舷窗疑似遭受撞擊後，任務總指揮部迅速組織開展倣真分析、試驗驗證等工作，果斷決策調整任務計劃，啟動應急預案。2025年11月14日，神舟二十號航天員乘組搭乘神舟二十一號飛船安全返回。11月25日，實施神舟二十二號飛船應急發射，中國載人航天史上首次應急發射取得圓滿成功。



目前，接替承擔滾動備份任務的神舟二十三號飛船已運抵酒泉衛星發射中心，長征二號F遙二十三運載火箭即將出廠啟運。

