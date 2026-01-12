社評：加拿大向東看　全球秩序新可能

1月14日，加拿大總理卡尼抵達北京，開始對中國進行為期四天的正式訪問。圖片來源：新華社 中評社香港1月20日電（評論員 肖瑞）2026年1月的北京寒意正濃，加拿大總理馬克・卡尼走下歷時12小時飛行的專機，他的行李箱裡裝著一份改變西方資源聯盟格局的藍圖。在人民大會堂的簽字儀式上，價值逾300億加元的“重甲系列”關鍵礦產協定落筆成文，鋰、鈷、鎳等能源轉型的 “工業牙齒”，成為連接太平洋兩岸的新紐帶。這枚投入地緣深潭的石子，正以北京為中心，向華盛頓、布魯塞爾漾開層層震蕩。​



協議的誕生本身就是現實困境的注腳。坐擁全球第四大鋰儲量的加拿大，深陷環保法規與產能消化的雙重桎梏－－美歐投資因政策不確定裹足不前，阿爾伯塔省的分離主義聲浪更讓聯邦政府如坐針氈。“當西方盟友無法承接產能時，北京成了唯一具備資金與市場能力的合作夥伴。”多倫多大學資源政治學教授艾琳・科爾曼的判斷，直指渥太華的戰略焦慮。協議中部分採用人民幣結算的條款，恰似一道微光，照見美元主導的資源貿易體系正在出現裂痕。​



華盛頓的沉默比批評更具張力。白宮緊急派遣能源特使赴加磋商的舉動，暴露了對盟友“離心”的不安。英國《金融時報》直言這是“對七國集團供應鏈聯盟的背叛”，但德國寶馬、法國雷諾等車企私下施壓加拿大保障供應的行為，卻顯示了西方陣營的內部矛盾和各懷心事。“所謂友岸外包在產業現實面前不堪一擊。”日內瓦高級國際關係學院教授盧卡・貝拉維斯塔的分析切中要害－－中國占據全球75%的鋰電池產能，任何國家都難以真正切割。​



對中國而言，這份協議是突破封鎖的關鍵一步。在美國主導的“關鍵礦產交易俱樂部”持續擴容背景下，2025年中國鋰原料進口量已出現顯著波動。“這是用市場杠杆撬動地緣僵局的經典案例。”中國商務部研究院美洲與大洋洲研究所副所長周密指出，“加拿大的選擇印證了資源民族主義與資本逐利性之間的天然縫隙。”協議中允許中企參與礦山可持續技術研發的條款，更暗藏著技術標準輸出的長遠布局，與中國此前對鎢、銦等關鍵礦產的出口管制形成戰略呼應。​

