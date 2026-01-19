美國叫板聯合國的“和平委員會”究竟是個啥？

中評社北京1月19日電／據多家媒體18日報導，特朗普政府去年斡旋加沙地帶停火時所宣布的“和平委員會”並非局限於監管加沙，實際上有意就調停國際衝突獲得更大授權，或意圖挑戰聯合國的地位。



不止管加沙



新華社報導，根據白宮去年9月發布的關於加沙停火與戰後安排的“20點計劃”，“和平委員會”將監督加沙地帶戰後過渡治理，特朗普將擔任“和平委員會”主席。特朗普本月15日宣布，已組建“和平委員會”。



《以色列時報》18日公布的“和平委員會”擬議章程草案全文未提及加沙地帶，反而稱“可持續和平需要實際判斷、常識性解決方案，以及有勇氣背棄已失敗太多次的方法與機構”。這讓一些媒體擔心，長期批評聯合國的特朗普可能試圖建立一個由美國主導、替代聯合國或與聯合國競爭的國際機構。



依據草案，“和平委員會”的宗旨是“促進穩定，恢復可靠且合法的治理，並確保受衝突影響或威脅的地區實現持久和平”。為此，“需要一個更靈活有效的國際締造和平組織”。



據美國《華盛頓郵報》和英國《金融時報》等媒體報導，阿根廷、加拿大、埃及、法國、匈牙利、印度、意大利、土耳其、約旦和沙特阿拉伯等國已收到加入“和平委員會”的邀請，邀請還附上了草案。



埃及和土耳其尚未表態是否加入，沙特表示“正按內部流程審查”草案。加拿大總理卡尼18日到訪卡塔爾首都多哈時說，特朗普數周前已向其提及“委員會”相關理念，他“原則上”同意，但就“委員會”運作方式尚有疑慮。

