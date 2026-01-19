美財長：歐洲“軟弱”　美國必須接管格陵蘭島

中評社北京1月19日電／美國財政部長貝森特18日在美國全國廣播公司（NBC）一檔談話節目中，為美國總統特朗普就格陵蘭島問題對歐洲8國加征關稅辯護。他聲稱，因為歐洲“軟弱”，所以美國必須接管格陵蘭島。



新華社報導，貝森特說，爭取格陵蘭島是特朗普的“地緣政治決策”，特朗普“正在運用美國的經濟實力避免熱戰爆發”。他表示，美國必須掌控格陵蘭島，因為“美國是世界上最強大的國家，歐洲人表現出來的是軟弱，美國表現出來的是強大”。



對於美歐之間因格陵蘭島問題產生的摩擦，貝森特認為，歐洲領導人最終會“接受”由美國控制格陵蘭島的想法。“我相信歐洲人會明白，這對格陵蘭島、歐洲和美國都是最好的。”貝森特說。



格陵蘭島是世界第一大島，也是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。特朗普多次以所謂“國家安全”為由揚言要得到格陵蘭島。丹麥方面表示，格陵蘭島沒有受到來自俄羅斯的影響，俄羅斯在那裡沒有活動。



近日，挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭宣布向丹麥自治領地格陵蘭島派兵，參加由丹麥在該島發起的“北極耐力”軍事演習。特朗普17日宣布對上述歐洲8國加征關稅，直到相關方就美國“全面、徹底購買格陵蘭島”達成協議。

