中評編譯：2026年特朗普面臨的五大挑戰

《外交政策》官網插圖，繪製者：Klawe Rzeczy 中評社香港1月20日電（記者 郭至君編譯）轉眼之間，特朗普第二任期執政已滿一年。16日，美國《外交政策》官網刊發了一篇多位作者聯名的文章，梳理了其“二進宮”第二年將面臨的一些重大挑戰，包括：中期選舉、俄烏戰爭、中東局勢、關稅裁決等。文章編譯如下：



一、美國中期選舉



特朗普在2024年大選中儘管贏得了普選票，但其勝選幅度遠小於近年其他美國總統當選人。儘管從技術層面而言他並未贏得普選票多數（得票率為49.81%），但特朗普在執政首年卻仿彿獲得了美國絕大多數民眾的明確授權，大刀闊斧地重整國家治理體系、經濟結構、同盟體系、政治生態、媒體文化以及權利自由領域。



如今，特朗普第二任期內單方面推行重大變革的紀錄——包括關稅政策、移民政策、扣留或凍結國會核撥的大額納稅人資金，以及在委內瑞拉、伊朗等地發動未經授權的軍事行動——即便總統本人未參選，這些政策也將在十一月的中期選舉選票上成為關鍵議題。



儘管美國中期選舉尚有近一年時間，但特朗普平庸的民意支持率已連續數月徘徊在30%高位至40%低位之間。與此同時，在國會普選民調中，共和黨始終落後於民主黨。雖然共和黨目前被預測將保住參議院多數席位，但民主黨被認為有望以微弱優勢奪回眾議院控制權。



在貿易、移民及經濟等領域，特朗普多項標誌性政策普遍不受歡迎的現象，正伴隨著國會山莊共和黨人日益顯著的轉變——從對委內瑞拉的軍事行動、對丹麥施壓格陵蘭島主權問題，再到醫療保健資金分配等議題，越來越多共和黨人願意公開反對總統意願或投下反對票。



所有跡象都指向特朗普在國內將面臨更動盪的一年——更遑論若民主黨在2027年成功打破共和黨在華盛頓的權力掌控，屆時可能發生的變局。——瑞秋·奧斯瓦爾德（Rachel Oswald）

