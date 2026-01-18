韓專家：特朗普全方位介入目標指向中國？

中評社首爾1月21日電（記者 崔銀珍編譯）韓國首爾大學政治外交學系教授全在晟（音）在1月12日發表於《東亞日報》的專欄中指出，近期美國在中南美、北極與中東方向接連展開的舉措，引發外界圍繞美國外交戰略真實意圖的爭議，並可能使未來對國際局勢的分析與研判更趨複雜。他強調，委內瑞拉、格陵蘭與伊朗同為地緣政治與能源格局的關鍵要害（chokepoint）；在美中地緣競爭加深的背景下，“同盟”亦可能不再是穩固的戰略常數，而是逐漸轉化為服務於美國最上位戰略目標的交易籌碼。全文編譯如下：



新年進入十餘日間發生的國際局勢變化，似乎將投下持續數年的長影。特朗普美國政府在委內瑞拉事態上的應對、對丹麥領地格陵蘭的購買或合併意向表態，以及對伊朗事態所展現的積極態度，引發了圍繞美國外交戰略真實意圖的爭議。圍繞阻止非法移民、剿滅毒品恐怖分子、獲取原油與資源等特朗普政府的目標與意圖，各種解釋紛至沓來，使得分析與預測更加混亂。



值得注意的變化在於，特朗普政府的表述正逐步指向中國。特朗普總統一貫明確表示，無法容忍中國介入中南美國家的經濟與資源以及國防政策。他還指出，在北極地區中國與俄羅斯活動擴大的情況下，無法接受與占據格陵蘭的勢力成為“鄰居”。包括國務卿馬爾科·魯比奧、白宮副幕僚長史蒂芬·米勒等核心親信在內，也逐漸形成一致立場，即防止中國影響力擴張是美國西半球與北極戰略的核心。



去年12月發布的美國《國家安全戰略》文件，在對華戰略方面展現出模糊立場。該文件並未明確美國將構建何種國際秩序，也未指明誰是核心威脅。可以作出多種推測：究竟是戰略本身含混不清，還是戰略路線之間存在矛盾，抑或是出於某種無法顯露真實意圖的原因。然而，通過過去十餘日間特朗普政府的一系列行動，美國的戰略，尤其是對華戰略的方向已變得更加清晰。

