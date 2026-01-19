美國公布加沙“和平委員會”名單　巴以不滿

2025年9月，聯合國調查委員會發佈報告稱，以色列對加沙地帶的巴勒斯坦人實施了種族滅絕。該報告指出，有合理理由認定自2023年與哈馬斯開戰以來，以色列已觸犯國際法界定的五項種族滅絕行為中的四項：殺害特定族群成員、造成該族群成員嚴重身心傷害、蓄意製造旨在毀滅該群體的生存條件、以及阻止生育。(電視截圖) 中評社香港1月19日電／美國白宮近日發表聲明，公布了美方主導的加沙地帶“和平委員會”成員名單，由美國總統特朗普擔任主席，美國國務卿魯比奧、總統特使威特科夫以及特朗普的女婿庫什納等7人為創始執行委員會成員，另有加沙執行委員會亦在籌建當中。



環球時報報導，圍繞美方公布的名單，以色列和巴勒斯坦方面均表示不滿。以方稱，加沙執行委員會成員名單並未與以方協調，且與以色列政策相悖。巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）則發表聲明稱，“和平委員會”的成員構成服務於以色列的利益。英國廣播公司（BBC）稱，這份名單恐怕難以平息部分人士的批評，他們認為美國的計劃本質上是一種強加於巴勒斯坦人的殖民主義解決方案。



7名創始執行委員會成員有6個是美國人



根據白宮去年9月發布的關於加沙停火與戰後安排的“20點計劃”，“和平委員會”將監督加沙地帶戰後過渡治理。上周，特朗普宣布組建“和平委員會”。BBC報導稱，根據白宮16日發表的聲明，該委員會已公布旗下兩個高級別委員會，一個是創始執行委員會，主要關注投資和外交事務。另一個則被稱為加沙執行委員會，負責監督過渡性的行政機構——加沙治理全國委員會的所有實地工作。



白宮16日公布的創始執行委員會成員包括美國國務卿魯比奧、美國總統特使威特科夫、特朗普的女婿庫什納、英國前首相布萊爾以及世界銀行行長彭安傑等7人。加沙執行委員會的11人名單除了庫什納、威特科夫和布萊爾外，還包括土耳其外交部長費丹、卡塔爾外交官阿里·薩瓦迪、聯合國加沙人道主義和重建高級協調員西格麗德·卡格以及出生於以色列、現定居塞浦路斯的億萬富翁亞基爾·加貝等。BBC稱，上述兩個委員會已經公布的名單中，均未出現巴勒斯坦人的名字。而在7名創始執行委員會成員中，有6人是美國人。

