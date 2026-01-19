難忍美國再施關稅威脅　歐洲罕見“硬”對

中評社北京1月19日電／丹麥、挪威、瑞典、法國等八個歐洲國家近來因反對美國控制格陵蘭島而被美方威脅加征關稅。這些國家18日發表聯合聲明，譴責美方做法“破壞大西洋關係，恐引發危險的惡性循環”，表示八國將“團結協調”予以應對。在美國國內，這一舉措同樣招致國會兩黨議員批評，引發對破壞與北約盟友關係的擔憂。



歐盟或動用“經濟核武器”？



新華社報導，丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭18日發表聯合聲明，強調“堅定與丹麥和格陵蘭島人民站在一起”，準備好基於“領土和主權完整原則”展開對話。聲明說，日前在格陵蘭島舉行的軍事演習旨在加強北極安全，“不對任何一方構成威脅”。



據美聯社分析，歐洲國家近期雖試圖增強自主防務能力，但囿於烏克蘭危機久拖不決等問題，仍無法擺脫對美國和北約的倚重，因而大多依靠外交以及奉承美國總統特朗普等方式解決或平息與美爭端。眼下，這些美國最親密的盟友發出措辭“罕見強硬”的聯合聲明，以及近來向格陵蘭島派兵參加軍演，這一系列舉動顯示歐洲正在偏離原先的對美策略。



德國外交部長約翰·瓦德富爾18日接受德國電視一台採訪時對去年7月歐美達成的貿易協議前景提出質疑，認為該協議基於“目前形勢”不可能落實。據悉，在這份協議中，歐盟需取消對美國產工業品的關稅並為美國海產品和農產品提供優惠市場准入，換取美國對大多數歐盟輸美商品徵收15%關稅。



法國總統馬克龍的助手則透露，一旦美國向歐洲國家加征關稅，法方將向歐盟提出啟動“反脅迫工具”。“反脅迫工具”被視為歐盟的“經濟核武器”，迄今從未使用過，措施包括加征懲罰性關稅、實施市場限制等，其啟動需經歐盟成員國以“合格多數”表決通過。

