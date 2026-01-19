中國首套退役空間站艙外服隨神二十飛船返回

1月19日，神舟二十號飛船安全順利返回東風著陸場，至此，中國空間站太空應急行動主要任務圓滿完成。新華社 中評社北京1月19日電／圓滿保障20次出艙任務的中國空間站艙外服B，19日隨神舟二十號飛船返回地球，成為中國首套退役的空間站艙外服。



新華社報導，這套重達100多公斤的艙外服，于2021年5月29日搭乘天舟二號貨運飛船進入中國空間站。據中國航天員科研訓練中心張萬欣介紹，艙外服B是中國空間站首批在軌艙外服，也是中國第二代“飛天”艙外服，設計使用壽命為“在軌貯存3年，其間出艙使用次數不小于15次”。



2021年7月4日，神舟十二號航天員湯洪波身著艙外服B圓滿完成自己的首次出艙活動。這是艙外服B在太空的首次亮相，也是其第一次保障航天員出艙活動。



“整個出艙過程中，艙外服的參數始終保持穩定，沒有出任何問題，為我提供了十足的勇氣。”湯洪波回憶說。



超額完成設計壽命指標後，中國空間站首批在軌艙外服開始延壽使用。截至目前，艙外服B共保障8次載人飛行任務中20次出艙活動，保障航天員刷新了單次出艙活動長達9小時的世界紀錄，並最先實現了“4年20次”延壽目標。



下行後，艙外服B將成為中國返回地面的第一套執行過出艙任務的艙外服，具有極高的科學研究價值和紀念意義。後續，科研人員將開展一系列測試與分析工作，為艙外服進一步在軌延壽及設計改進提供真實準確的第一手資料。



“我們將圍繞著整服在軌維護、維修性設計、單機可靠性增長，以及結構和材料衰變規律等開展一些技術研究，進一步提升艙外服安全可靠性。”中國航天員科研訓練中心廖前芳表示，這也將為望宇登月服的研製打下良好基礎。