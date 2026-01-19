歐洲“旅行式派兵”和“觀望式反制”的背後

中評社北京1月19日電／7個歐洲國家、37名士兵，勉強湊成一個排兵力，與丹麥在格陵蘭島“演出”了一場名為“北極耐力”的軍演，以應對美國政府的“武力奪島”威脅。這次派兵舉動，被意大利國防部長克羅塞托嘲笑為“去旅行麼？”。



新華社報導，而反脅迫“貿易火箭筒”、重啟對美關稅清單等措施，則至少要等到2月1日再決定是否實施。歐盟18日緊急會議以“觀望式反制”，回應美國政府“關稅奪島”大招。



國際輿論認為，圍繞格陵蘭島問題，不論是“旅行式派兵”，還是“觀望式反制”，歐洲的“表面強硬”其實是難以擺脫對美依賴而進行的“自我克制”。在美國把“盟友關係”直接簡化為“脅迫與屈從”、跨大西洋關係出現“首個根本性裂痕”的背景下，歐洲“戰略自主”的口號顯得如此蒼白無力。



“觀望式反制”與“旅行式派兵”



在美國總統特朗普17日宣佈向反對美國得到格陵蘭島的歐洲國家加徵關稅後，歐盟18日召開緊急會議，就反制方案可行性進行磋商。



方案之一是啟用反脅迫工具。這是歐盟的“貿易火箭筒”，可凍結相關方面進入歐洲市場的準入資格、阻止部分投資活動等。這一工具自2023年底生效以來從未被啟用，法國總統馬克龍、歐洲議會復興歐洲黨團近日建議啟用該工具應對施壓。



另一方案是重啟一份關稅清單，對價值930億歐元的美國輸歐商品加徵關稅。美媒報導，這份清單在去年7月美歐達成貿易協議後被擱置。歐洲議會最大黨團歐洲人民黨主席曼弗雷德·韋伯表示，鋻於美國的威脅，無法批准歐盟與美國的貿易協議，對美零關稅政策必須暫停。

