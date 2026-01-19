中評社北京1月19日電／日本首相高市早苗19日表示，將於23日解散國會眾議院。上次眾議院選舉于2024年10月舉行，僅過了一年多時間，高市就解散眾議院，引發諸多批評。不少分析人士表示，日本政局動蕩給經濟帶來更多不確定性，不僅引發資本市場動蕩，導致債市匯市接連遭“雙殺”，還可能大幅拖延一系列重要審議程序，給新財年預算及諸多民生領域帶來不確定性。



新華社報導，早在本月10日，日本媒體便曝出高市決定解散眾議院的消息。高市領導的自民黨目前在眾議院議席未能單獨過半，市場擔心若自民黨勝出，必將助長高市激進的財政政策，令投資者對日本財政狀況惡化的憂慮急劇上升，東京資本市場呈現國債價格下跌、日元貶值的債匯“雙殺”局面。



由於投資者紛紛拋售，東京債券市場長期國債收益率急劇上揚。14日，作為長期利率指標的新發10年期國債收益率一度升至2.23%，為1999年2月以來最高水平。東京外匯市場日元對美元匯率也急劇走軟，一度下探至159.45日元。日本財務大臣片山皋月16日緊急進行口頭干預，稱“將採取一切可能手段”抑制日元貶值。



高市去年10月4日當選自民黨總裁以來，投資者對激進財政政策導致財政惡化的憂慮不斷加深，各種期限的長期國債普遍遭到投資者拋售，導致長債價格下跌、收益率不斷上揚，接連突破歷史高點。僅3個多月時間，新發10年期國債收益率便上升超過0.5%。日元對美元匯率也重新進入下降通道，不斷走軟。



日本野村綜合研究所經濟學家木內登英指出，日元急劇貶值將進一步推高物價，抑制本已低迷不振的個人消費；長期利率升至2%以上則將令企業融資成本大幅增加，對經濟復甦產生負面影響。

