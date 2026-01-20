中國房價繼續下跌　房地產市場仍未觸底

中評社香港1月20日電／儘管中國官方推出多輪刺激措施，以提振房地產行業擺脫長期低迷，中國上月房價仍持續下跌，房地產投資，銷售等關鍵指標也繼續萎縮。



《聯合早報》報導，中國國家統計局星期一（1月19日）公布數據顯示，去年12月70個大中城市的新房價格環比下降0.4%，雖較11月收窄，但跌幅仍較大，同比跌幅連續兩個月擴大。



更能反映中國整體房價走勢的二手房價格，連續四個月全面下跌。一線城市二手住宅銷售價格同比下降7%，較上一年6.7%的降幅有所擴大，也較上月擴大1.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降8.5%、6.1%、7.8%和5.4%。



2025年12月份房地產投資同比跌幅擴大至36.3%，高於11月份的30.1%跌幅，新屋銷量和銷售額同比分別下降15.5%和23.6%，雖較11月降幅收窄，降幅依然顯著。



從全年數據來看，去年全國房地產投資暴跌17.2%，明顯大於2024年10.6%的跌幅；商品房銷售面積也繼續下滑，雖較上一年12.9%的跌幅收窄至8.7%，但自去年4月份以來，一直呈現跌幅擴大態勢。



中國房地產市場持續低迷已逾四年，房價下跌導致居民對未來預期悲觀，拖累消費增長並加劇通貨緊縮趨勢。中國去年國內生產總值增長5%，達到政府設定的目標，但房地產仍是經濟的主要拖累。



上個月中央經濟工作會議承諾加大對住宅市場的支持力度，包括控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等措施。



分析人士一致認為，儘管中國政府採取房地產提振措施，包括降息並放寬購房限制等，但房地產行業近期仍看不到觸底的跡象。



戴德梁行研究院副院長張曉端接受《聯合早報》採訪時預測，今年中國住宅市場仍在”努力走出調整期的修復過程”，其中庫存壓力大，經濟發展支撐不足的地區，“以價換量”仍是主流，“樓市復甦的進程還會拉長”。



她指出，市場普遍對於接下來“政策力度要符合市場預期，政策要一次性給足，不能採取‘添油戰術’”方向下的政策力度有所期待。



廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉受訪時認為，今年中國房地產市場供大於求的矛盾將得到明顯改善。他說，去年無論政府端、開發商端，都在主動或被動去庫存；今年也會延續供給端緊縮的態勢，同時，二手房交易量上升也從需求端去庫存。



他警告，如果一些地方政府仍依賴房地產的舊模式，“加大開工、賣地、投資以及預售的力度”，必然會導致新房同質化惡性內卷，衝擊供求關係，造成價格進一步下跌以及預期轉弱的態勢，加大“止跌回穩的難度”。