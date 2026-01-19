IMF上調2026年全球經濟增速預期

中評社香港1月19日電／共同社報導，國際貨幣基金組織（IMF）19日公佈了最新的《世界經濟展望》，預測2026年全球經濟實際增長率為3.3%，比去年10月公佈的預測數據上調了0.2個百分點。IMF分析稱，人工智慧（AI）相關的投資擴大和寬鬆的金融環境將助推經濟增長。對日本的預測上調0.1個百分點至0.7%。



對2027年的全球增速維持3.2%的預期不變。IMF指出，美中達成貿易協定後，曾被擔憂成為經濟下行主要原因的貿易摩擦在去年10月之後趨於緩和。另一方面，關於特朗普政府“對等關稅”的相關案件，美國最高法院將於近期作出判決，IMF認為“與2025年1月相比，政策不確定性仍偏高”。



IMF表示，經濟前景中的下行風險比以往更大。不僅提到AI帶來生產效率提升的預期可能落空，還未點名地暗示了對美國啟動新的行業關稅措施或中國管制稀土出口等貿易摩擦再起的警惕。IMF同時分析認為，若AI帶動生產效率提升，2026年增速最多可能被抬升0.3個百分點。



IMF預測日本2027年經濟增速僅為0.6%。對於美國，考慮貨幣寬鬆等政策影響，IMF將2026年增速預測上調0.3個百分點至2.4%，2027年為2.0%。對於歐元區，預測2026年為1.3%，2027年為1.4%。



IMF將中國2026年經濟增速的預測上調0.3個百分點至4.5%。這反映了與美國達成貿易協定後關稅下降的影響。2027年的增速預測為4.0%。