社評：大陸經濟圓滿收官開闢兩岸融合前景

中評社香港1月21日電（評論員 楊流昌）1月19日，國家統計局發佈2025年大陸經濟社會發展數據，全年國內生產總值首次躍上140萬億元新台階，按不變價格計算同比增長5.0%，“十四五”規劃圓滿收官，交出了一份頂壓前行、向新向優的亮眼答卷。這份沉甸甸的發展成果，不僅印證了大陸經濟的深厚韌性與蓬勃活力，更為兩岸同胞共享發展機遇、深化融合共贏鋪就了更寬廣的道路，為台灣同胞帶來了實實在在的發展紅利與光明前景。



2025年的大陸經濟，以“穩、進、新、韌”四大特質，展現出超大體量經濟體的穩健底氣。在複雜多變的國際環境中，大陸經濟頂住多重壓力，實現了質的有效提升和量的合理增長：第三產業增加值同比增長5.4%，對經濟增長貢獻率達61.4%，現代服務業成為穩增長核心支撐；高技術製造業增加值增速高達9.4%，3D列印設備、工業機器人等新產品產量大幅增長，新質生產力加速崛起，為經濟發展注入強勁動能；居民人均可支配收入實際增長5.0%，農村居民收入增速快於城鎮，民生保障網越織越牢，消費市場潛力持續釋放。這份成績單，不是孤立的數字增長，而是大陸持續推進高品質發展、構建新發展格局的必然結果，更是兩岸經濟融合發展最堅實的後盾。



大陸經濟的穩健發展，始終是台灣經濟抵禦外部風險、實現穩步增長的重要依託。就在今年年初，國台辦新聞發佈：2025年大陸台商台企持續健康發展，去年1至10月，大陸新設台資企業6423家，實際使用台資17.5億美元，同比增長53%；1至11月，兩岸貿易2853.95億美元，同比增長7.3%。事實上，隨著大陸經濟向新向優升級，兩岸產業合作正從傳統領域向高技術、高附加值領域深度延伸。大陸高技術產業的蓬勃發展，為台資企業提供了廣闊的配套空間與合作場景；超大規模市場的持續擴容，讓台灣優質產品和服務擁有穩定的需求腹地；消費品以舊換新、服務消費升級等政策紅利，更為台胞台企分享大陸發展成果創造了有利條件。無論是紮根大陸多年的台資製造業企業，還是深耕服務業、農業的台胞創業者，都在大陸經濟的發展浪潮中實現了自身成長，印證了“兩岸經濟同頻共振，台灣才能把握更多機遇”的樸素道理。



“十四五”的圓滿收官，不僅是大陸發展的新起點，更是兩岸融合發展邁向更深層次、更廣領域的新契機。當前，大陸正縱深推進全國統一大市場建設，實施更加積極有為的宏觀政策，持續優化營商環境，為台胞台企提供同等待遇的舉措不斷落地見效。從台胞在大陸就業創業享有更多便利，到台資企業參與大陸重大項目建設、分享新質生產力發展機遇；從兩岸人員往來日益密切，到文化、教育、民生等領域融合不斷深化，兩岸同胞共居共學、共建共用、共護家園的格局正在加速形成。這些融合發展的豐碩成果，打破了“兩岸經濟脫鉤斷鏈”的虛妄論調，彰顯了兩岸經濟血脈相連、休戚與共的客觀事實。



反觀台灣，部分勢力出於政治私利，刻意炒作“去中國化”“兩岸脫鉤”，試圖阻礙兩岸經濟融合，這不僅違背經濟規律，更損害了台灣同胞的切身利益。在全球經濟復甦乏力的背景下，大陸經濟始終是世界經濟增長的重要引擎，更是台灣經濟最可靠的合作夥伴。脫離大陸市場的支撐，台灣產業將失去廣闊的發展空間；阻礙兩岸融合的進程，只會讓台灣錯失發展新質生產力、實現產業升級的歷史機遇。台灣同胞的福祉，從來都與大陸的發展緊密相連，唯有順應歷史潮流，積極融入大陸發展大局，才能共用發展紅利，實現自身價值。



“十四五”收官啟新程，兩岸同心向未來。大陸經濟的持續穩健發展，為兩岸融合發展提供了不竭動力，也為台灣同胞帶來了前所未有的發展機遇。我們始終堅信，兩岸同胞同根同源、同文同種，深化經濟融合、實現共同發展，是人心所向、大勢所趨。期待廣大台灣同胞認清歷史大勢，把握時代機遇，積極投身兩岸融合發展的浪潮之中，與大陸同胞攜手並肩，在中國式現代化的壯闊征程中共享發展成果、共創美好未來，共同書寫兩岸關係和平發展、中華民族偉大復興的嶄新篇章。