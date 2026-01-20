貴金屬創新高　金價上望4789美元

中評社香港1月20日電／大公報報導，據第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師文翼分析，上周美匯指數三連升，國際油價震盪小漲，貴金屬雙雙刷新高點。市場受地緣局勢反覆，美聯儲獨立性擔憂，以及宏觀數據加劇美聯儲政策內部分歧等因素主導。本周焦點為地緣風險與美聯儲主席人選，密切關注美國初請失業金人數、11月核心PCE物價指數、1月PMI與消費者信心指數終值，以及達沃斯論壇全球高層對話。



過去一周，美威脅切斷委內瑞拉對古巴石油供應；特朗普稱將訪委但不為反對派掌權背書；傾向對伊朗展示武力並威脅對相關交易國加徵關稅。特朗普還威脅對丹麥等國加徵關稅以施壓格陵蘭島事務。美聯儲褐皮書顯示經濟改善、就業穩定；特朗普施壓鮑威爾大幅減息，司法部調查鮑威爾遭全球央行聲援，聯儲主席繼任格局生變，沃什成領跑人選。美國經濟數據整體穩健，ADP報告顯示四周內平均每周新增11750個工作職位，核心CPI環比升0.2%、零售銷售環比超預期，進口物價指數創去年4月最大增幅，初請失業金人數降至19.8萬遠低於預期，官員對減息立場分化，市場將減息預期推遲至6月，貴金屬價格震盪收漲。



環球地緣風險惹關注



本周市場焦點集中於地緣風險、達沃斯論壇、美聯儲動向及美國關鍵數據。中東、拉美至北極地區地緣摩擦未息，若升級將再燃貴金屬避險。1月19至23日瑞士達沃斯論壇將匯聚多國政要、商界領袖，特朗普政策表態或成關鍵變數；美國PCE與PMI數據為美聯儲決策核心指標，直接影響利率路徑預期；美聯儲下一任主席人選的政策傾向，將重塑市場對未來數年貨幣政策想像空間。上述變數均可能引發市場波動，需密切關注緊跟市場節奏。



技術分析，黃金日周線BOLL通道向上，KD死叉，中短期仍有震盪上攻跡象。重要支撐位4516至4582美元，修正不破則有上攻機會；關鍵阻力位4699至4789美元，突破企穩後或進一步上攻。