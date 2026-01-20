中資科技股強勢　環球基金追貨

來源:大公報 中評社香港1月20日電／中國去年經濟實現5%的增長目標，加上科企技術及產品不斷創新，人工智能、人形機器人、低空經濟、航空航天等產業發展勢頭強勁，成為環球基金、主權財富基金追貨目標。2026年初至今，上海科創指數、深圳創業板指數及恒生科技指數率先跑出，優於全球股市。



大公報報導，美國霸凌行為威脅全球經濟及金融穩定，入侵委內瑞拉，威脅軍事干預伊朗，又揚言要奪取格陵蘭，國際金價再創歷史新高，可見環球避險情緒高漲，令穩定性相對較高的人民幣資產在全球吸引力進一步提升。同時，全球經濟不確定性增加下，中國經濟保持活力與動力，創新發展釋放新增長動能，去年經濟達到5%高速增長，增速與2024年相同。市場憧憬中國科技自強自立水平大躍升，出現更多DeepSeek時刻。正如全球首富馬斯克認為中國在人工智能（AI）領域有優勢，原因是AI算力的瓶頸正由芯片轉變為電力，由於中國發電能力領先世界，有利AI產業發展。



因此，目前中資科技股炙手可熱，視為中國“AI六小虎”之一的大模型開發商稀宇科技MINIMAX（00100）在港上市首日大升一倍，據悉有基金還在積極追貨，股價一度升上479元，較招股價165元高出1.9倍，可知中國AI股搶手程度。



憧憬DeepSeek最新AI大模型



事實上，去年初推出國產低成本、高效能AI模型的深度求索DeepSeek，下月可能推出最新旗艦AI大模型，令市場有很大憧憬，推動中資科技股在新年伊始一馬當先，延續去年強勢，上海科創指數、深圳創業板指數、恒生科技指數在年初至今分別上升12.1%、4.2%、4.2%，比MSCI環球股市指數1.9%升幅為大。



人形機器人技術領先全球



中國AI產業優勢突出，主要發展策略著重於應用，通過商業化過程，從而激發更多技術創新、產品創新，助力AI大模型、人形機器人、低空經濟、航空航天等新興產業壯大發展，成為拉動經濟新引擎。值得留意的是，中國人形機器人產業發展勢頭強勁，市場研究機構Omdia報告顯示，2025年全球人形機器人出貨量達1.3萬台，前六大品牌產品均來自中國企業，包括智元創新、宇樹科技、優必選（09880）、樂聚機器人、眾擎機器人及傅利葉，其中智元創新、宇樹科技的機器人出貨量分別逾5100及4200台，合共佔71%市場份額。可見中國人形機器人技術應用及市場份額領先全球，股份增長潛力大，具有估值提升空間，例如獲得歐洲空中巴士機器人訂單的優必選，昨日股價逆市急升8.6%。



萬億資金料流入中國股票



此外，中資科技股投資熱點多，除了人工智能、人形機器人、芯片及智能駕駛之外，航空航天及低空經濟相關股份吸引資金流入。持有藍箭航天4%的金風科技（02208）股價兩連升。事實上，中國可回收火箭迎來密集試飛，帶動商業航空航天產業快速增長，去年已完成朱雀三號、長征十二號甲兩款可回收火箭的首飛任務。另外，中國自主研發的無人運輸機“天馬－1000”成功首飛，可在五分鐘自主裝卸噸級物資，預期適合物流運輸、救援及物資配送等場景應用，而“祥雲”AS700載人飛艇，近日完成荊門至武漢往返航程，實現全國首次載人飛艇商業飛行，為低空經濟發展重要里程碑。



中資科技股在新一年有好開始，在股份投資價值及盈利增長提升之下，今年流入中國股票的增量資金可望達到萬億級。