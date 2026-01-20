【
俄稱控制兩處居民點 烏稱擊退多次進攻
http://www.CRNTT.com
2026-01-20 10:59:55
（資料圖）
中評社北京1月20日電／當地時間19日，俄羅斯國防部發布戰報稱，過去24小時，俄軍對烏方的無人機設施、能源和交通基礎設施等實施了打擊。俄軍防空系統攔截並擊落了122架無人機。此外，俄軍分別在扎波羅熱和頓涅茨克方向控制了兩處居民點。
同一天，烏克蘭武裝部隊總參謀部稱，過去一天前線地區發生了144次戰鬥，烏軍在庫皮揚斯克、波克羅夫斯克等方向擊退俄軍多次進攻。烏空軍和炮兵對俄軍進行了打擊，烏軍摧毀了俄軍大量無人機。
來源：央視新聞客戶端
