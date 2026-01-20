滙豐高管：公司市值正邁向3000億英鎊

中評社香港1月20日電／在市值首次突破2000億英鎊（約合2680億美元）數周之後，滙豐控股的企業與投資銀行部門負責人稱，該公司市值如今正朝著超過3000億英鎊邁進。



彭博報導，儘管地緣政治危機正在醞釀，滙豐企業及機構銀行業務執行長Michael Roberts在採訪中表示，這家歐洲最大的銀行可能還會變得更大，並認為該公司股價存在上漲超過50%的可能性。該公司當前股價接近歷史高點。



“從2000億（英鎊）到今天的水平……要達到3000億英鎊，完全在可實現範圍之內，”Roberts周一在達沃斯世界經濟論壇期間向彭博電視的Francine Lacqua表示，“在我們看來，基於我們能夠創造的利潤水平，公司理應享有更高的估值倍數。”



滙豐股價最新約為每股1223便士，市值約為2100億英鎊，是歐洲最大的金融機構，遠高於西班牙的桑坦德銀行、瑞士的瑞銀集團以及法國的法國巴黎銀行。



隨著行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）推行簡化架構及削減成本，過去一年，滙豐全面重組全球業務，裁減數以千計的崗位，合併及關閉部分業務線，同時出售了其他一些業務。Roberts表示，重組階段基本已經完成，該行正在尋找新的成長動力。



“我們真正著眼未來，”他表示，同時警告稱，美國總統特朗普要求接管格陵蘭島所引發的最新地緣政治動盪帶來了嚴峻挑戰。



“這再次帶來了更多意外、更多混亂和更多不確定性，”Roberts表示，“但是，這一次並不僅僅是‘解放日’，而是明顯出於政治動機，這一點有所不同。”

