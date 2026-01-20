羅兵咸：港提振經濟見效　財赤料收窄至兩億

羅兵咸永道就財政預算案提出多項策略建議。左起：羅兵咸永道稅務分歧協調服務主管合夥人王健華、羅兵咸永道中國南部私人客戶及家族企業稅務主管合夥人王曉彥、羅兵咸永道經濟學家嚴崢。(大公報) 中評社香港1月20日電／大公報報導，新一份《財政預算案》將於下月25日（周三）公布。會計師事務所羅兵咸永道昨表示，預測2025／26財政年度綜合預算赤字將收窄至2億元，較特區政府原先估算的670億元赤字大幅改善，反映特區政府對維護香港長遠經濟實力的決心與成效。羅兵咸永道提出多項策略建議，包括豁免市場中介機構印花稅、對證券化項目採取稅收中立政策以推動市場增長；並建議為人民幣計價產品提供稅務優惠，既促進人民幣國際化，亦豐富本地金融產品種類。



羅兵咸永道指出，去年物業市場交投放緩，影響賣地收入，預計相關收入約為130億元，較政府原先預測的210億元減少38%；利得稅及薪俸稅收入預計為2820億元，亦較原預測的2970億元低5%。然而，受惠於股市表現暢旺，印花稅收入有望達到1000億元，較原預算的676億元大幅上升約48%。



股票印花稅收入達千億



該所預計，特區政府經營賬目將錄得盈餘；但因工務工程開支增加及賣地收入下降，資本賬目仍可能出現赤字。此外，估計截至今年3月31日，財政儲備將維持於6541億元，相當於約十個月的特區政府開支，為歷來最低水平（與2024／25年度持平）。特區政府財政儲備最高時曾相當於28個月的開支。



被問及香港以發債投資基建，會否帶來隱憂，羅兵咸永道經濟學家嚴崢表示，發債本身並非問題，關鍵在於負債水平。他引述國際貨幣基金組織（IMF）數據，表示特區政府債務佔本地生產總值（GDP）比率不足12%，遠低於先進經濟體平均的110%，以及鄰近新加坡約180%的水平。他強調，發行債券既能填補融資缺口，亦可作為支持經濟長期增長與財政韌性的策略工具。



就預算案具體建議，羅兵咸永道稅務分歧協調服務主管合夥人王健華倡議，優化現行研發稅收優惠政策，尤其針對大灣區進行的外包研發活動開支；同時建議為投資人工智能技術的企業提供150%稅務扣除，以促進創新與數碼轉型。他也提出，為鞏固香港作為國際貿易中心的地位，建議為全球貿易商（包括電子商務及遊戲產業）提供稅務優惠，強化本港競爭力。

