巴菲特：遵循規則　就幾乎不會虧損

年屆95歲的巴菲特在本月初剛卸任巴郡行政總裁一職。（大公報） 中評社香港1月20日電／美國股神巴菲特已卸任巴郡（BRK.US）行政總裁一職，他早前接受CNBC訪問表示，現金不是一種好資產，但持有一定數量的現金是必要的，因為無法預測未來會發生什麼。然而，巴菲特是在去年5月接受CNBC採訪時發表上述言論，但有關訪問在上周才播出。



大公報報導，巴菲特直言，找不到任何估值吸引、規模足夠大的股票或企業，可影響到市值高達1萬億美元的巴郡公司。他指出，巴郡只買了其中一、兩個項目，但根本只是九牛一毛。巴菲特又強調，只要條件適合，當天下午就願意花1000億美元，並認為，寧願以合理價值將1000億美元投入一家商業模式優秀的企業，也不願持有1000億美元現金。



現金非好資產 更愛擁有企業



巴菲特相信，雖然現金像“氧氣”一樣，“總是需要的”，但卻不是一種好資產，更喜歡擁有自己的企業。但同時又認為，持有一定量的現金實有必要，因為無法預測未來的事情。



正如股市的走勢一樣，巴菲特不知道未來股市會如何發展，但始終認為投資是場“有趣的遊戲”，只要遵循規則，就幾乎不會虧損。當被問到該如何尋找優秀企業作投資時，巴菲特表示：“評估企業價值毋須天才，更毋須什麼希臘符號或複雜模型。”



在談到巴郡的未來時，巴菲特認為公司整體方向將以擴張為主，但偶爾也會有些東西消失，“未來50年或100年後，巴郡旗下部分公司可能無法生存，但會有更多企業茁壯成長。無論國家是走任何方向，巴郡也可以憑藉資本隨之而動。”



巴菲特在訪問中又稱，企業董事是“世界上最好的工作”，一年能賺取25萬、30萬，甚至50萬美元，而且工作輕鬆愉快。通常公司會提供交通工具，還有專車隨時接送，“誰會不喜歡這份工作？”



巴郡行政總裁一職已由阿貝爾（Greg Abel）接任，根據公司上周公布，他首年的年薪將達2500萬美元，比他在2024年賺取的2100萬美元高出19%，並遠超巴菲特數十年以來每年僅10萬美元的年薪。