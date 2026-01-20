盈利改善資金湧入　外資行看好港股

中評社香港1月20日電／踏入2026年，不少大行都認為今年中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，在經濟高質量發展的情況下，企業盈利改善，股市表現亦會看高一線。其中，滙豐認為，在南向資金持續流入之下，看好港股走勢，並指出人工智能（AI）相關硬體及遊戲板塊皆值得投資者關注。



大公報報導，滙豐亞洲外匯分析主管周淑芬表示，近期人民幣匯價持續轉強，主要原因是中國的出口表現仍維持良好，貿易順差強勁，而人民幣國際化亦是利好的因素之一。雖然人民幣升值或會令市場擔心中國產品出口的競爭力受影響，但周淑芬認為內地仍有過剩產能，一定程度上抑制了內地工業品價格，這令人民幣在持續升值的情況下，出口的競爭力並未受到影響。



股市方面，滙豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）表示，由於中國企業的盈利改善，加上南向資金持續流入，故看好港股今年表現，當中AI相關硬體及遊戲板塊的增長動能最強，最值得投資者留意。



另外，電力設備股的表現亦可看高一線，因為內地大規模電力基礎設施建設正加速推進，令行業出現長期結構性機會。林傳英亦建議關注本地地產股，因為香港樓市已呈現緩慢復甦的跡象，當中以住宅市場最為明顯，而辦公室市場亦呈回穩跡象，並為相關股份帶來支持。



不過，林傳英預期消費股的表現一般，但高端消費與奢侈品仍有潛力。同時他亦不看好純電商股的走勢。

