研究：特朗普關稅96%成本由美國國內承擔
http://www.CRNTT.com   2026-01-20 11:02:17


　　中評社香港1月20日電／德國一家智庫的研究發現，美國總統特朗普對進口商品加徵的關稅，幾乎完全由美國進口商、其國內客戶，並最終由美國消費者承擔。

　　彭博報導，“外國出口商並未因美國提高關稅而顯著下調價格，”德國基爾世界經濟研究所周一發布的報告稱。“海關收入增加2000億美元，意味著從美國企業和家庭抽走了2000億美元。”

　　研究發現，關稅負擔中衹有約4%由外國企業承擔；其餘96%“幾乎完全”被轉嫁給美國買家，它們支付關稅，隨後要麼自行消化，要麼提高售價。製造商和零售商隨後也面臨抉擇：是將更高成本繼續向下游轉嫁，還是接受利潤率的收緊。

　　基爾研究所研究人員Julian　Hinz、Aaron　Lohmann、Hendrik　Mahlkow和Anna　Vorwig在報告中寫道：“關稅運作的方式並非對外國生產者徵稅，而是對美國民眾徵收的一種消費稅。”

　　該研究重點分析了巴西和印度－－兩國的出口在去年成為美國高幅度、廣覆蓋關稅的打擊對象。在50%關稅生效後，巴西出口商“並未大幅下調其以美元計價的價格”。印度也出現類似情況：其最初面臨25%的關稅，數周後上調至50%。

　　報告指出，出於多個理由出口商很少埋單，其中之一是它們能夠將銷售轉向其他市場。
 


